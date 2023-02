Mann überfällt Tankstelle mit Machete: Fahndung läuft

Von: Frank Zacharias

Mit einer Machete bewaffnet raubte ein Unbekannter die Tankstelle an der Derschlager Straße aus. (Symbolbild) © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Wem ist am Montagabend ein auffällig schwarz gekleideter Mann an der Derschlager Straße in Meinerzhagen aufgefallen? Die Polizei hofft auf Hinweise.

Meinerzhagen - Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann gegen 19.25 Uhr die Tankstelle an der Derschlager Straße und forderte - bewaffnet mit einer Machete - Bargeld. Der Mitarbeiter händigte das Geld aus, woraufhin der Täter in Richtung Volmestraße flüchtete.

Der Mann wird beschrieben als etwa 1,70 Meter groß. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose, schwarze Turnschuhe, schwarze Handschuhe und eine Sturmhaube. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ergebnislos.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Fluchtweg oder der Identität des Täters geben können. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter Tel. 02354-91990 entgegen.

