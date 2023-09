Mann schießt mit Luftgewehr auf Autos

Von: Sarah Reichelt

Teilen

Einsatz für die Polizei: Ein Mann schoss mit einem Luftgewehr auf mehrere Autos. © Lino Mirgeler / DPA

Ein Mann hat am Sonntagabend mit einem Luftgewehr auf mehrere Autos in Meinerzhagen geschossen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Meinerzhagen – Zeugen meldeten der Polizei am Sonntagabend, 10. September, mehrere beschädigte Fahrzeuge in der Ortslage Sellenrade in Meinerzhagen. Wie sich herausstellte, hatte ein unbekannter Mann gegen 21.30 Uhr mit einem Luftgewehr auf Autos geschossen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei vier Fahrzeuge beschädigt. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann bereits verschwunden. Die Polizeibeamten sicherten Spuren. Außerdem leiteten sich ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Hinweise zu der Tat oder zu dem Mann nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter der Rufnummer 0 23 54/9 19 90 entgegen.