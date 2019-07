Der Autofahrer erschien pflichtbewusst, als er bei der Polizei den Wildunfall gemeldet hat. Doch dann rochen die Polizisten sein eigentliches Vergehen.

Meinerzhagen - Pech gehabt hat am frühen Morgen ein 57-jähriger Autofahrer: Er erschien auf der Wache Meinerzhagen und wollte pflichtbewusst einen Wildunfall anzeigen. Er war kurz zuvor auf der L306 von Marienheide in Fahrtrichtung Meinerzhagen unterwegs gewesen, als ihm in Höhe des Flugplatzes ein Reh vor seinen Mercedes sprang. Er erfasste das Tier und kam seiner Pflicht nach, diesen Wildunfall zur Anzeige zu bringen.

Nur dadurch ist er aufgeflogen: Während der Unfallaufnahme rochen die Beamten eine Alkoholfahne bei dem Gummersbacher. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkotest verlief positiv. Nun erwartet ihn neben der Regulierung seines Unfallschadens noch eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, so berichtet die Polizei. -eB

Lesen Sie auch:

Landesamt bestätigt Nachweis: Wolf reißt Reh

Blutspur! Wachdienst schlägt Alarm, Polizei-Großeinsatz am Netto-Markt

AquaMagis: So wird in den nächsten Jahren investiert