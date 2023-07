Mann fährt Schild um und verschwindet

Ein solches Schild wurde in Meinerzhagen umgefahren (Symbolfoto). © Paul Zinken

Ein Mann baut mit seinem Fahrzeug in Meinerzhagen einen Unfall. Er fährt ein Verkehrsschild um, räumt Autoteile von der Fahrbahn und verschwindet.

Meinerzhagen – Der Fahrer eines Fluchtfahrzeugs wird gesucht. Die Polizei berichtet von einem Unfall an der Kreuzung Linden- und Teichstraße in Meinerzhagen am Mittwoch.

Nach Angaben der Polizei war ein Mann in einem dunkelblauen Kleinwagen gegen 13.30 Uhr dort unterwegs und beschädigte ein Verkehrsschild. Es handelt sich um das Zeichen „Vorgeschriebene Vorbeifahrt“, also ein weißer Pfeil auf blauem Grund. Der Unfallverursacher verlor bei dem Unfall Teile des Fahrzeugs, die der Unbekannte von der Fahrbahn räumte. Anschließend fuhr er in Richtung Aldi-Markt davon, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern.

Beschrieben wird der Unfallfahrer wie folgt:

männlich

zwischen 30 und 40 Jahre alt

schlank

zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß

zur Tatzeit trug er eine Sonnebrille, ein T-Shirt und eine lange Hose.

Zeugen werden gebeten, sich auf der Wache unter Tel .0 23 54/9 19 90 zu melden.