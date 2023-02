Mann aus dem MK sucht Verschüttete in der Türkei

Von: Sarah Lorencic

Ein Mann aus dem MK hat seinen Bruder durch das Erdbeben verloren. Jetzt will er helfen und ist in die Türkei geflogen.

Meinerzhagen – Mit den vergangenen Stunden vergeht auch die Hoffnung. Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat bislang mehr als 11 000 Opfer gefordert. Noch immer werden Menschen lebend geborgen, aber viele werden es nicht mehr, weiß Abdolrahman Ebrahim. Der Meinerzhagener ist vor 22 Jahren aus Syrien nach Deutschland geflohen und ist mit seiner Schneiderei „Das tapfere Schneiderlein“ stadtbekannt.

Seine Familie ist in Syrien, dem Distrikt Afrin, geblieben und lebt in der Region, die jetzt von dem Erdbeben betroffen ist. Seine Eltern sind wohlauf. „Es ist ein Wunder“, sagt Abdolrahman Ebrahim. Neben dem Elternhaus ist ein Gebäude eingestürzt, die Nachbarn seiner Eltern sind verschüttet worden. „Sie haben viele Kinder schreien gehört, jetzt sind sie verstummt“, sagt der Schneider. Die Schreie verfolgen seine Eltern, die nicht helfen konnten. Es sind traumatische Erlebnisse.



Andere Familienmitglieder können ihre Wohnungen nicht mehr betreten. Sie haben Angst, dass auch diese noch einstürzen, weil die Wände große Risse haben. Deshalb schlafen sie mit den Kindern zum Teil in Autos, zum Teil in Zelten. Die Häuser sind egal, sagt Abdolrahman Ebrahim, „die kann man wiederaufbauen“. Aber um Menschenleben kämpft derzeit jeder, weiß er.



Sorge um Provinz in Syrien: Eltern und Geschwister noch da

Abdolrahman Ebrahim bekommt regelmäßig Neuigkeiten aus Syrien. Fotos und Videos sind kaum zu ertragen. In der Türkei, sagt der Syrer, gibt es Rettungsteams in den Städten. Die Gebiete in Syrien aber haben keine vergleichbare Hilfe und sind auf solche von außen angewiesen. Gerade in Afrin ist die Lage dramatisch.

Helfer haben es schwer, dorthin zu gelangen: Afrin ist seit 2018 von der Türkei und ihren islamistischen Verbündeten besetzt, in Teilen der Region herrscht die dschihadistische Gruppierung Hayat Tahrir al-Sham. Und es könnte noch schlimmer werden, denn ein Staudamm in der Region ist durch das Erdbeben in einem kritischen Zustand. Sollte der Damm brechen, wären Hunderttausende Menschen in Afrin und der benachbarten türkischen Provinz Hatay bedroht.



Meinerzhagener fliegt in die Türkei, um zu helfen

In diese Provinz ist der Meinerzhagener Recep Akti unterwegs. Der 63-Jährige ist am Mittwochmorgen um 8 Uhr von Frankfurt in die Türkei geflogen. Er stammt aus der Hatay-Provinz und hat noch viel Familie dort. Sein Bruder lag unter den Trümmern. Am Dienstagabend erreichte ihn die Nachricht vom Tod seines Bruders. Frau und Kind seines Bruders sind schwer verletzt. Für den Meinerzhagener war klar, dass er in die Türkei fliegt. Er will jetzt helfen, Menschen aus den Trümmern zu befreien, erzählt sein Schwager Hassan Barutcu. Auch er wollte in die Türkei fliegen, um zu helfen, bekam aber keinen Sonderurlaub genehmigt.

Seit 45 Jahren lebt Hassan Barutcu in Deutschland, besucht seine Heimat aber regelmäßig. Zuletzt war er dort vor zwei Monaten. Bei seinem nächsten Besuch wird nichts mehr sein, wie es einmal war. „Es ist einfach schrecklich und mir fehlen die Worte“, sagt er immer wieder. „Das war nicht nur ein Erdbeben, das war eine Naturkatastrophe“, sagt er. Und jetzt, zwei Tage nach der Katastrophe, schwindet seine Hoffnung. Dienstagabend wurde seine Cousine tot geborgen, sie war 21 Jahre alt. Zwei Cousins, einer von ihnen erst 16 Jahre alt, haben das Erdbeben auch nicht überlebt. „Sie hatten keine Chance“, sagt Hassan Barutcu.