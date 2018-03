Fachkräfte können nicht einfach bestellt werden

+ © Schliek Besichtigten nach dem Arbeitsgespräch die Firma Groll Druck: (von links) Thorsten und Sarah Kriegeskotte (Geschäftsführung), Britta Holthaus (Agentur für Arbeit), SPD-MdL Gordan Dudas und Sandra Pawlas (Agenturchefin Iserlohn). © Schliek

Meinerzhagen - Der Anbau ist in Planung, der Auftrag für die neue Druckmaschine geht demnächst raus. Was aber nicht so einfach bestellt werden kann, ist der neue Mitarbeiter, der in wenigen Monaten die Anlage bedient.