Mallorca-Party im MK geplant: Tickets ab sofort

Mallorca, wie es bei Touristen am Strand von S’Arenal beliebt ist. Ein wenig von diesem Flair soll es am 13. Mai auch in der Valberter Ebbehalle geben. © Jens Kalaene/dpa

Mallorca kommt nach Valbert: Am Samstag, 13. Mai, findet in der Ebbehalle ab 19 Uhr eine Mallorca-Party statt. Es gibt den Liveauftritt einer Sängerin und Musik von zwei DJs. Der Kartenvorverkauf läuft, Tickets sind noch erhältlich.

Valbert - Die Veranstaltung sei in Meinerzhagen und Valbert eine Premiere, so Dirk Rufeger von der „Rockfabrik“, der die Party mitorganisiert und die Technik zur Verfügung stellt. Für musikalische Stimmung sorgen ein Liveauftritt von Marie Käfer und die zwei DJs David Arlt und Philipp Struck. Die „Bergsbar“ serviert Cocktails. Laut Rufeger sollen sie das Mallorca-Feeling unterstützen, das die ganze Veranstaltung erzeugen will.

Die Organisatoren kennen das Original aus eigenem Erleben, der Meinerzhagener David Arlt „legt auch selbst auf Mallorca auf“, weiß Dirk Rufeger. Die Hauptzielgruppe der Valberter Mallorca-Party sei ein „Publikum mittleren Alters“. Damit meint Rufeger Menschen zwischen 20 und 45 Jahren – aber das sei natürlich kein Ausschlusskriterium.

Ticketverkauf

Der Vorverkauf läuft bereits, die Karten kosten 10 Euro pro Person. Interessierte erhalten die Eintrittskarten bei der Star-Tankstelle in Mühlhofe, bei der Ergo-Versicherung in Valbert, der Shell-Tankstelle in Meinerzhagen, im Schuhhaus Schöttler in Herscheid und in der Buchhandlung Frey in Attendorn. An der Abendkasse werden die restlichen Tickets erhältlich sein. Die Karten kosten 15 Euro pro Kopf.