Mail an Geschäftsführer aus dem MK war gar nicht vom Chef

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Die Mails an den Geschäftsführer eines Unternehmens in Meinerzhagen seien täuschend echt gewesen. © Dominic Lipinski

Nicht jede Chef-Mail ist auch tatsächlich vom Chef, warnt die Polizei. Nicht ohne Grund, denn: Der Geschäftsführer eines international agierenden Unternehmens hat in dieser Woche eine offenbar geschickt formulierte Betrugsmail enttarnt, weshalb vor der als „CEO-Fraud“ bekannten Masche gewarnt wird.

Meinerzhagen – Im aktuellen Fall meldete sich vermeintlich der Vorgesetzte aus dem Ausland und berichtete von einem „größeren Projekt“. Diese Mail sei offenbar so perfekt gewesen, dass sie bei dem Geschäftsführer keinerlei Misstrauen weckte. Das änderte sich bei der zweiten Mail. Diesmal wurde der Geschäftsführer aufgefordert, Kontakt mit einem Rechtsanwalt in einem dritten europäischen Land aufzunehmen. Der Geschäftsführer wurde stutzig, weil ihm eine kleine Ungereimtheit der ansonsten „perfekten“ Nachricht aufgefallen sei, berichtet die Polizei. Er habe direkten Kontakt zu seinem Vorgesetzten aufgenommen und der Schwindel sei aufgeflogen. „Wahrscheinlich hätten die Betrüger in einem der nächsten Schritte um die Überweisung einer hohen Summe gebeten“, so die Polizei weiter.

Unternehmen sollten Mitarbeiter warnen

Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter über die Gefahr informieren: „Die Betrüger melden sich auf allen bekannten Kommunikationswegen. Die Nachrichten vermitteln den Eindruck, tatsächlich vom Chef zu kommen. Natürlich geht es um kurzfristig zu transferierende Geldsummen.“ Daher sollten Firmen klare Regeln treffen, wer auf welchem Weg welche Anordnungen treffen darf, und Prüfroutinen einrichten, rät daher die Polizei. Täter sammelten oft zunächst alle möglichen Informationen über ihre Opfer. Dabei gehe es zum Beispiel um Infos über Mitarbeiter mit Prokura oder geplante Auslandsgeschäfte.