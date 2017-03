Harte Beats beim Rave in der Stadthalle

Meinerzhagen - Es wird sicherlich etwas lauter zugehen – und vor allem die harten Beats werden am Freitag, 10. März, in der Meinerzhagener Stadthalle den Sound bestimmen. Denn dort startet an diesem Tag um 19 Uhr seit langer Zeit wieder eine Rave-Veranstaltung.

„Wir rechnen mit einer Besucherzahl zwischen 400 bis 600 Personen“, so die Einschätzung der Initiatoren und Veranstalter der „MZ Rave-Party“ Lucas Boller, Janek Höpker und Bastian Kirschner.

Die drei Freunde aus Meinerzhagen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren haben sich vor einiger Zeit zusammengefunden, um als „BHK Entertainment“ Veranstaltungen durchzuführen. Auf die Idee, eine Rave-Party in der Stadthalle zu organisieren, kam das Trio durch die Diskussion über den Erhalt der Stadthalle in den vergangenen Monaten. „Als die Initiative für den Erhalt öffentlich aufgefordert hatte, sich Gedanken über eine vielfältige Nutzung zu machen, war das für uns eine Art Initialzündung“, erzählen die drei Musikenthusiasten im Gespräch mit der MZ im Foyer der Halle. Dort trafen sie sich am Mittwochnachmittag mit dem technischen Leiter der Einrichtung Tobias Kleine, um ein letztes Mal über den Ablauf zu sprechen.

„Von der Technik, über die Versorgung mit Getränken bis hin zum unabdingbaren Sicherheitskonzept haben wir alles geregelt“, so sein Fazit.

Ursprünglich war vom jetzigen Veranstalterteam geplant, die Rave-Party als „KuK-Veranstaltung“ zu präsentieren. Nach Gesprächen mit dem Vorstand und der Zusage eines „Unterstützungsbetrages“, entschied man sich dann für die Eigenregie. „Wir konnten das nur, weil auch die Stadt bei der Saalmiete Zugeständnisse gemacht hat“, so Lucas Boller.

Zusätzlich unterstützen noch weitere Sponsoren die Veranstaltung, bei der insgesamt vier DJs bis in die frühen Morgenstunden für Stimmung sorgen wollen. Zwei davon, nämlich die in der Scene bekannten „Tesfy“ und „Hotte“, kommen aus dem bekannten Club „Bootshaus“ in Köln, die beiden anderen, „DJ Dreez“ und „DJ Smash“, aus Meinerzhagen.

Karten sind an der Abendkasse für 12 Euro pro Person erhältlich.