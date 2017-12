Stiftung geleitet Musikfreunde in besinnliche Adventszeit

Ein großartiges Bild in der altehrwürdigen Jesus-Christus-Kirche boten Orchester und Chor am Sonntagabend im Rahmen des Stiftungsfestes.

Meinerzhagen - Mit einem festlichen Konzert geleitete die Stiftung Jesus-Christus-Kirche viele Freunde der Chor- und Orchestermusik am späten Sonntagnachmittag in die Adventszeit.

Das Interesse an den Vorträgen des Märkischen Jugendsinfonieorchesters unter Leitung von Thomas Grote und des Großen Chores des evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen unter Leitung von Michael Otto war riesengroß. Mit gut 90 Sängerinnen und Sängern bildete der Chor des Gymnasiums zur musikalischen Begrüßung einen gewaltigen Klangkörper.

Doch damit nicht genug: Nach der Eingangsstrophe stieg die Konzertgemeinde dank ausgelegter Textvorlagen in den Vortrag mit ein. Das sollte sich im Laufe des Konzerts noch wiederholen, was jedes Mal für eine imposante klangliche Fülle in der Jesus-Christus-Kirche sorgte. Anstelle des erkrankten Stiftungratsvorsitzenden Christof Sönchen begrüßte dann Bürgermeister Jan Nesselrath die Konzertgäste. Er freute sich mit seinen Stiftungsratskollegen Dr. Verena Welschof, Ulrich Bierhoff, Otto Hinrich Fuchs und Dr. Rainer Müller über den sehr guten Besuch der Veranstaltung. Sicher liege dieser Zuspruch in der Qualität der musikalischen Darbietungen begründet, so Nesselrath.

Er hob die architektonische und kulturhistorische Bedeutung der Jesus-Christus-Kirche hervor. Pflege und Erhalt dieses Wahrzeichens der Stadt sei Auftrag der Stiftung. „Sämtliche Einnahmen und Spenden dieses Abends fließen daher in den Erhalt unserer Kirche. Im Namen der Stiftung bitte ich Sie daher um Ihre Großzügigkeit“, rief der Bürgermeister zu Spenden nach dem Konzert auf. Er dankte schließlich noch den Unterstützern, die für einen kostenlosen Imbiss in der Konzertpause sorgten.

Ein Dankeschön ging auch an Hans-Martin Brinkmann für die Bereitstellung der Konzertprogramme und Plakate. Dann stellte sich das Jugendsinfonieorchester des Märkischen Kreises unter Leitung von Thomas Grote mit der Ouvertüre zur Oper Mitridate – Re di Ponto von Wolfgang Amadeus Mozart vor. Beim folgenden Violinkonzert a-Moll von Johann Sebastian Bach glänzte Solistin Carlotta Wareham auf der Violine.

Schon mit fünf Jahren erhielt sie in ihrer damaligen Heimat Südafrika Geigenunterricht. Nach ihrem Umzug nach Deutschland wirkte sie in vielen Orchesterprojekten mit und studiert heute Instrumentalpädagogik an der Hochschule in Köln. Mit diesem ersten musikalischen Höhepunkt ging es in die Pause. Pfarrerin Petra Handke eröffnete mit ihrer Betrachtung zur Bedeutung der Musik in der Vorweihnachtszeit den zweiten Teil der Veranstaltung. „Lassen wir uns von der Musik berühren“, forderte sie die Zuhörer auf und freute sich auf das dazu passende Lied „Licht dieser Welt“ – vorgetragen vom Chor des Evangelischen Gymnasium. Den großen Abschluss des gelungenen Musikabends gestalteten Chor und Orchester gemeinsam.

Im Mittelpunkt stand mit „Nun komm, der Heiden Heiland“ die Bach-Kantate zum 1. Advent. Der Chor startete den Choral zum Mitsingen und gab die 1. und 3. Strophe vor. Bei der 2. und 4. Strophe stimmten die Besucher mit ein. Den anschließenden Teil bestritt das Jugendsinfonieorchester mit den Gesangssolisten. Dabei überraschte Sopranistin Mira Weiß die Zuhörer mit ihrem gekonnten Vortrag. Die Schülerin des 12. Jahrgangs des Gymnasiums trat gelassen und doch hoch konzentriert auf. Sicher und mit schöner Stimme bewältige sie den anspruchsvollen Gesangspart. Andreas Fischer und Melanie Moor übernahmen gekonnt die weiteren solistischen Aufgaben.

Allen Solisten, Sängern und Musikern dankte das begeisterte Publikum an Ende mit einem gewaltigen Applaus. Dem Stiftungsrat ist es erneut gelungen, allen Wohltätern und Freunden der Jesus-Christus-Kirche mit einem außergewöhnlichen Musikabend ein besonderes Dankeschön zu sagen.