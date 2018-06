Nordhelle: Kreis legt Beschwerde ein

+ © Beil Bild aus Zeiten der Sperrung - diese ist mittlerweile aufgehoben. Dagegen hat der Kreis nun Beschwerde eingelegt. © Beil

Meinerzhagen/Herscheid - Der Streit um die Streckensperrung der L707 für Motorradfahrer an der Nordhelle geht in die nächste Runde. Der Märkische Kreis gab am Dienstag bekannt, dass er Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Arnsberg einlegt.