Mädchen am Gymnasium deutlich in der Überzahl

Von: Frank Zacharias

Teilen

Mit 56,9 Prozent sind Mädchen am EGM deutlich in der Überzahl. © Benninghaus, Simone

85 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine haben in Meinerzhagen eine Zuflucht und einen neuen Lernort gefunden: Das geht aus einer Statistik hervor, die das zuständige Landesamt IT.NRW jetzt veröffentlicht hat.

Meinerzhagen – 85 junge Ukrainer werden demnach in der Volmestadt beschult, die meisten von ihnen an der Sekundarschule (45) sowie an den Grundschulen (35).

Darüber hinaus blicken die Statistiker aber auch auf die Gesamtschülerzahlen – und hier ist vor allem der Blick zurück interessant: Besuchten im Schuljahr 2012/13 zum Beispiel noch 991 Mädchen und Jungen das Evangelische Gymnasium, sind es derzeit nur noch 835.

Kurzfristig verzeichnet man am Bamberg aber durchaus stabile Zahlen und sogar eine leichte Steigerung, waren im Vorjahr doch zehn Schülerinnen und Schüler weniger gemeldet. Einen positiven Trend verzeichnet auch die Sekundarschule, die im Vorjahr 355 Mädchen und Jungen besuchten.

Mittlerweile sind es 385. Ein Zehn-Jahres-Vergleich ist hier allerdings nicht möglich – die Sekundarschule gab es zum Schuljahr 2012/13 schlichtweg noch nicht, wurde erst im August 2013 eröffnet. Sie löste Haupt- und Realschule ab, die damals gemeinsam auf 727 Schülerinnen und Schüler kamen. 531 besuchten die Real-, 196 die Hauptschule.

Fast unverändert zum Jahr 2012/13 ist indes die Zahl der Grundschüler: Damals waren in dieser Schulform 823 Kinder gemeldet, derzeit sind es zwei mehr – und damit auch deutlich mehr als im Schuljahr 2021/22, als nur 765 Erst- bis Viertklässler gezählt worden waren. Deutlich mehr Schüler hat auch die Förderschule Auf der Wahr, die vor zehn Jahren 94 Mädchen und Jungen zählte, derzeit aber 150.

In diesem Jahr veröffentlichten die Datenexperten auch die Zahl der ausländischen Schülerinnen und Schüler an den einzelnen Schulformen. Am höchsten ist deren Anteil mit 24,7 Prozent an der Sekundarschule (95 gesamt), am geringsten am Gymnasium (4,8 Prozent, insgesamt 40 Schülerinnen und Schüler).

Jungen sind an Meinerzhagens Schulen übrigens mit einem Anteil von 50,2 Prozent gegenüber den Mädchen nur sehr leicht in der Überzahl, dominieren aber vor allem an der Sekundarschule (220 Jungen und 165 Mädchen), während das Gymnasium eine Mädchen-Hochburg mit einem weiblichen Anteil von 56,9 Prozent ist (475 Mädchen, 360 Jungen).