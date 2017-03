Wittenberger Lupe durch globales Fernrohr ergänzen

Auf Einladung von KuK war am Montagabend der Geschichtsprofessor und Experte für die frühe Neuzeit Heinz Schilling zu Gast in der Aula des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen.

Meinerzhagen - Es lässt sich noch fruchtbar forschen über Martin Luther und die von ihm vor 500 Jahren ausgelöste Reformation. Das machte schon Heinz Schillings 2012 erschienenes Buch „Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs“ deutlich.

Nun hat der Geschichtsprofessor und Experte für die frühe Neuzeit mit einem Buch über das Jahr 1517 nachgelegt. Beide Arbeiten lieferten viel Stoff für eine KuK-Veranstaltung in der Aula des Evangelischen Gymnasiums, das es ohne Luthers fernen Aufbruch gar nicht gäbe. Daran erinnerte Schulleiter Sven Dombrowski in seiner Begrüßung vor der imposanten Kulisse der an die Wand geworfenen 95 Thesen.

Deutsch- und Geschichtslehrer Thomas Walter moderierte die Veranstaltung, an deren Beginn Heinz Schilling deutlich machte, worin es ihm in seinem Lutherbuch gegangen war: Der reformatorische Umbruch war nicht allein das Verdienst eines einsamen religiösen Genies, sondern er fand im Kontext der europäischen Renaissancen in den sich herausbildenden frühneuzeitlichen Territorialstaaten statt. Und so forderte der Historiker dazu auf, die Lupe der Wittenberger Welt-Erforschung durch ein globales Fernrohr zu ergänzen. Es sei nachvollziehbar, dass die Evangelische Kirche ihren Luther in diesem Jahr zelebrieren und feiern wolle, aber das Geschehen lasse sich nicht auf die These reduzieren: „Mit Luther hat die Neuzeit begonnen“.

Auf dem Hintergrund einer erweiterten Perspektive auf den allgemeinen Aufbruch lässt sich auch eine Portion Personengeschichte beim Blick auf die persönlichen Verdienste des Reformators rechtfertigen. Luther habe bei seinem Auftritt auf dem Reichstag in Worms „ungeheuren Mut bewiesen“, stellte Heinz Schilling fest. „Ohne diesen Mann wäre diese Entwicklung nicht in Gang gekommen.“ Insofern bestätigte der Historiker das Bild vom furchtlosen Luther, der sich gegen Papst und Kaiser stellte. Furchtlos war er auch schon bei der Veröffentlichung der 95 Thesen vor 500 Jahren – egal in welcher Form sie stattfand. „Angehämmert, geklebt oder verschickt? Ich halte das nicht für kriegsentscheidend“, betonte Heinz Schilling und erzählte die schöne Anekdote von dem Riesenhammer, der zum Signet der aktuellen Lutherausstellung in Wittenberg wurde. „Wo ist denn die Sichel?“, spottete er gegenüber den Machern der Ausstellung.

Die zahlreichen Fragen von Thomas Walter und von Besuchern trugen dazu bei, dass das Spektrum der Themen weit war: Von Luthers Verhältnis zu den Frauen im Allgemeinen und Katharina von Bora im Besonderen über seine theologischen Positionen und die Haltung zu den Bauern bis zum späten Luther, der den Teufel nicht nur bei den Juden, sondern auch beim Papst und den Katholiken fand. Aus der Logik des Antagonismus zwischen zwei Bekenntnissen hätten sich im Laufe der Kirchengeschichte Gräben herausgebildet, die ursprünglich gar nicht so tief gewesen seien, stellte Schilling fest. Es sei Zeit für eine theologische Klärung zwischen den Konfessionen – darüber, was einfach nur „dumm gelaufen“ sei und wo denn eigentlich der Kern der Unterschiede liege.