Im Automobilbereich deutliche Erholung spürbar

Meinerzhagen – In Zeiten, in denen ganze Flugzeugflotten auf dem Boden bleiben und selbst Branchenriesen wie Lufthansa ankündigt, zahlreiche Maschinen ganz stillzulegen, spüren auch die Zulieferer die zaghafte Nachfrage.

So verwundert es nicht, dass Natalie Karis, Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei der Firma Fuchs, davon ausgeht, dass es wohl noch länger dauern wird, bis sich der Bereich Luftfahrt im Unternehmen wieder erholen wird. „Dort sind wir hart von der Krise getroffen worden“, teilt sie auf Anfrage der Meinerzhagener Zeitung mit.

Positives kann sie dagegen aus dem Bereich Automobil berichten: „Dort erholen wir uns, das merkt man täglich. Wir sind auf einem guten Weg.“

Durchgängig stabil sei der Bereich der Strangpressprodukte. Dort habe man auch Stabilität während der Hochphase der Corona-Pandemie gehabt. Das liege vor allem an der Baubranche, die einen Großteil dieser Produkte abnehme und nach wie vor gut laufe.

Die Auftragssituation spiegelt sich aber nicht nur in den Bestellungen wider, sondern auch in der Beschäftigung der Mitarbeiter. In Teilbereichen wird nach Einschätzung der Unternehmenssprecherin die Kurzarbeit wohl noch über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben.