Eiscafé Cortina: Nichts dran am Schließungsgerücht

Maria Menel vor dem Eiscafé Cortina in der Fußgängerzone Zur Alten Post: Der Meinerzhagener Regen konnte ihr gestern die gute Laune nicht verderben – wohl aber die hartnäckigen Gerüchte um die vermeintliche Schließung des Cafés.

Meinerzhagen - Maria Menel ist eine freundliche Frau. Die Senior-Chefin des Eiscafés Cortina bemüht sich um die Belange ihrer Kunden, führt das Erbe der Familie ihres viel zu früh verstorbenen Mannes hoch motiviert fort. Doch in diesen Tagen wird die Freundlichkeit der 53-Jährigen auf die Probe gestellt. Sie ärgert sich – über anhaltende Gerüchte über die Schließung des Eiscafés gegenüber der Alten Post.

Seit der Heirat mit ihrem 2015 verstorbenen Mann Toni lebt Maria Menel mit und für das Cortina. 32 der 57 Jahre des Firmenbestehens hat sie miterlebt. „Und drei Mal gab es solche Gerüchte immer wieder, zuletzt, nachdem mein Mann und mein Sohn starben“, erinnert sich Maria Menel. „Aber so schlimm wie derzeit habe ich das in 32 Jahren nicht erlebt“, sagt die Mutter von Eisdielen-Inhaber Simone de Bernardin.

Sie betont: „Nach unserer Winterpause kommen wir 2019 wieder!“ Wie sehr sie das Gerücht um das Aus des Cortina trifft, wird an der Reaktion deutlich, die sie zuletzt gegenüber einer Kundin zeigte. „Da bin ich zum ersten Mal garstig geworden“, erinnert sich Maria Menel an eine Dame, die an einem Tag dreimal im Eiscafé aufschlug, um sich nach der vermeintlichen Schließung zu erkundigen. „Beim dritten Mal bin ich raus und habe die Frau gefragt, ob sie denn nicht ein wenig zu neugierig ist. Da wurde sie natürlich rot.“

Waren Schließungsszenarien nach den schweren familiären Verlusten vor drei Jahren für sie noch nachvollziehbar, hat sie derzeit keine Erklärung für die Hartnäckigkeit des Gerüchts. „Immer wieder ist von einem auslaufenden Mietvertrag die Rede, der noch drei Jahre läuft. Ich schließe nicht und würde den Meinerzhagenern sicher sagen, wenn es doch so wäre“, betont Menel.

Den Volmestädtern habe sie nicht zuletzt nach dem Verlust von Mann und Sohn viel zu verdanken. „Die Kunden haben mich aufgebaut, mir Kraft gegeben. Ich fühle mich in Meinerzhagen heimisch. Das gibt man nicht so schnell auf.“

Nicht der einzige Fall von Klatsch und Tratsch

Gerüchte, Klatsch und Tratsch sind in Städten beileibe kein neues Phänomen. Um das Warenhaus Gassmann kursiert das Thema „Schließung“ regelmäßig, sodass sich die Geschäftsführung im Februar 2016 ebenfalls genötigt sah, eine Gegendarstellung zu veröffentlichen. Gassmann gibt es – wenngleich auf kleinerer Fläche – immer noch. Und auch von einem weiteren Geschäft in Meinerzhagen weiß Maria Menel um hartnäckige Schließungsgerüchte, an denen nichts dran sei.