Logistik-Unternehmen aus MK expandiert: Griff zur Luft- und Seefracht

Teilen

Christoph Heuel, geschäftsführender Gesellschafter der Josef Heuel GmbH, vor einem seiner Lkw. Die Heuel GmbH übernimmt zum 1. Januar die Solinger Logistikfirma J. Dahmen. © Industriefotografie STEINBACH, S

Die Josef Heuel GmbH aus Meinerzhagen übernimmt zum 1. Januar den Solinger Logistiker J. Dahmen & Co. KG. Das gaben die Meinerzhagener jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Mit dem Zusammenschluss baue das inhabergeführte Logistikunternehmen seine Transport- und Lagerkapazitäten aus und erweitere sein Leistungsspektrum um die Bereiche Luftfracht, Seefracht und Verzollung. Die J. Dahmen & Co. KG werde als eigenständige Marke fortgeführt, sämtliche Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben.

Meinerzhagen – „Die J. Dahmen & Co. KG ist der ideale Partner für uns: inhabergeführt, stark in der Region und mit langjährigen Kompetenzen in der Luft- und Seefracht“, wird Christoph Heuel, geschäftsführender Gesellschafter und CEO der Heuel Logistics Gruppe, zitiert. Ziel des Zusammenschlusses sei es, Synergien zu nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit beider Unternehmen auszubauen und ihre Marktanteile zu erhöhen. Man habe sozusagen „das Beste aus zwei Welten“, so Heuel.

Von besonderer Bedeutung ist das Know-how von J. Dahmen in puncto Luftfracht, Seefracht und Verzollung: Der Logistikspezialist aus Solingen ist bereits seit 1949 akkreditierter IATA Agent. Das „International Asscociation of Travel Agents Network“ setzt einheitliche Standards in der internationalen Luftfahrt, die etwa Zollformalitäten umfassen. „Dieses Plus an Möglichkeiten und logistischer Kompetenz versetzt uns als Logistikgruppe in die Lage, unseren Kunden und Auftraggebern in Zukunft die komplette Bandbreite an Serviceleistungen, Logistikkonzepten und innovativen Lösungen aus einer Hand bieten zu können“, sagt Heuel.



Zusätzliche Kapazitäten

Zusätzliche Kapazitäten würden sich mit der Übernahme auch in anderen Bereichen ergeben. So wachse die Flotte der Heuel-Gruppe auf rund 130 eigene Lkw. Unter Berücksichtigung der festen Sub-Unternehmen würden künftig mehr als 300 Fahrzeuge täglich disponiert. Die Zahl der Mitarbeiter steigt nach dem Zusammenschluss auf mehr als 500. In Sachen Umsatz macht das sauerländische Familienunternehmen einen Sprung auf über 100 Millionen Euro im Jahr.



Die J. Dahmen & Co. KG bleibe in ihrer jetzigen Form bestehen – als Marke wie auch als eigenständiges Unternehmen – und fungiere künftig als 100-prozentige Tochter der Josef Heuel GmbH. Die Geschäftsführung übernehmen ab Januar Heuel-CEO Christoph Heuel und Heuel-Geschäftsführer Gerald Mayrhofer. Zusammen mit dem Dahmen-Einzelprokuristen Andreas Krämer bildet das Trio zukünftig die Geschäftsleitung. Die bisherige geschäftsführende Gesellschafterin Monika Dahmen scheidet aus dem aktiven Dienst altersbedingt aus.



Zu den vertraglichen Details des Gesellschafterwechsels wurde Stillschweigen vereinbart.