Essen kokelt im Herd am Löher Weg

Feuerwehreinsatz

+ © Simone Benninghaus Kleine Ursache, große Wirkung: Zu einem Küchenbrand am Löher Weg wurde die Feuerwehr, neben dem Löschzug Meinerzhagen rückte auch die Löschgruppe Willertshagen aus. © Simone Benninghaus

Meinerzhagen - Einsatz für die Feuerwehr Meinerzhagen: Per Sirene wurden die Einsatzkräfte um kurz vor 15 Uhr am Donnerstag an den Löher Weg gerufen.