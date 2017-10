Brand in Heiligenberg: Sirenenalarm

+ © Feuerwehr Meinerzhagen Die Löschzüge Valbert und Haustadt mussten nach Heiligenberg ausrücken. © Feuerwehr Meinerzhagen

Windebruch - In der Ortslage Heiligenberg kam es in der Nacht zur Freitag zu einem Brand, der viele Menschen geweckt haben dürfte – denn um kurz nach Mitternacht erfolgte die Alarmierung der Einsatzkräfte per Sirene.