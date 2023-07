Listertalsperre: Klare Regeln für den Badespaß im Sauerland

Von: Torben Niecke

Bei warmen und schönem Wetter suchen viele Besucher eine Erfrischung im kühlen Nass der Listertalsperre. © Archiv Gräfe

In den Sommermonaten ist die Listertalsperre ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Doch was ist dort eigentlich erlaubt und was nicht? Der Überblick.

Meinerzhagen – Neben der Trinkwasserversorgung im Kreis Olpe schreibt der Ruhrverband als Betreiber die Listertalsperre offiziell am Badesee aus. Wie Markus Rüdel, Pressesprecher des Ruhrverbands, mitteilt, ist das Baden, Schwimmen und Tauchen an den ausgewiesenen Stellen dementsprechend erlaubt. Und auch die Nutzung.

Auch Sportaktivitäten wie Segeln, Rudern, Windsurfing und Stand-up-Paddling sind erlaubt. Für Boote gilt, dass Nutzung rein durch Muskelkraft betriebener Boote stets kostenlos erlaubt ist, Segelboote sind ab einer Messzahl von mehr als sieben Quadratmetern Bootsplaketten-pflichtig. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, in der Listertalsperre zu angeln. Hierfür muss eine entsprechende Angelkarte erworben werden

Sommer-Spaß an der Listertalsperre – Hohe Waldbrandgefahr

In den letzten Jahren ist durch lange Trockenphasen die Waldbrandgefahr in den Sommermonaten deutlich angestiegen. Vor diesem Hintergrund weist der Ruhrverband in einer Pressemitteilung noch einmal ausdrücklich auf das bestehende Lagerfeuer und Grillverbot rund um die Talsperren hin.

Bereits der kleinste Funkenflug könne im Zweifelsfall ausreichen, um das trockene Unterholz und Geäst in Brand zu stecken. Daran anschließend wird ebenfalls auf die Müllentsorgung aufmerksam gemacht. Zum einen will der Ruhrverband daran erinnern, dass Erholungsuchende die Talsperre so verlassen sollen, wie sie sie vorgefunden haben, um auch anderen Besuchern einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Zum anderen gehe durch einige Abfälle ebenfalls erhöhte Brandgefahr hervor. Achtlos zurückgelassene Glasflaschen oder Zigarettenstummel führen immer wieder zu Waldbränden, die auch dann erst ausbrechen können, wenn schon lange niemand mehr vor Ort ist.

Listertalsperre: Warnung vor Bußgeldern

Verstöße des Verbots von offenem Feuer und bei der Müllentsorgung werden als Ordnungswidrigkeiten mit Bußgeldern geahndet. Ein grundsätzliches Rauchverbot gebe es jedoch nicht. Sowohl Zigaretten als auch Shishas und sämtliche E-Alternativen dürfen vor Ort verwendet werden, solange auf offenes Feuer verzichtet wird und sich durch den Rauch kein anderer Gast belästigt fühlt. Mit Beachtung dieser Regeln steht einem entspannten Sommertag an der Lister nichts im Weg.

