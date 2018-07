Unvergessliche Olympiade in Hunswinkel

HUNSWINKEL - Wie man mit relativ wenig Aufwand den ultimativen Spaß und einen unvergesslichen Abend haben kann? Hier eine Gebrauchsanweisung der Jungschützen aus dem Listertal:

Man grabe sich eine Grube – oder lasse sich eine von Etienne Mourmaux im Nachbargarten buddeln. Daraufhin fülle man jene Grube mit etwa 70 000 Litern Wasser und besorge sich anschließend annähernd ebenso viele Liter Bier.

Nachdem nun die Voraussetzungen gegeben sind, geht es um Kreativität und Einfallsreichtum. Das war zumindest für den Listertaler Prinzenclub am Dienstag kein Problem. Im etwa einen Meter tiefen Wasserbecken wurde nicht nur geplanscht, sondern eine echte Prinzenolympiade gefeiert. Was vielleicht auf den ersten Blick wie ein Kindergeburtstag aussah, war ein Kräftemessen echter Sauerländer. Diese konkurrierten miteinander in Kategorien wie Bogenschießen, Wettschwimmen – in Verbindung mit Wetttrinken – und in dem Kampf gegen ein um den Bauch geschnürtes Gummiseil, welches die insgesamt 17 Jungschützen in die falsche Richtung zog – sprich: weg von dem erfrischenden Glas Bier am Beckenrand.



„Die Prinzenolympiade findet bereits zum elften Mal statt“, erzählen die hoch motivierten Schützen. Sie erinnerten sich an vergangene Jahre, lachten über Wasserrutschen und zerbrochene Plastikeimer. Die Schützen sind nicht nur in sportlicher Bestform, sondern auch mit bester Laune erschienen und machten die elfte Olympiade zu einem unvergesslichen Abend – für sich selbst und die Zuschauer. „Das ist einfach witzig, ich bin gespannt, wer in diesem Jahr die Medaille gewinnt“, freute sich Felix Häberle, der allerdings nicht selbst am Duell teilnehmen konnte. Auch Etienne Mourmaux schaute schmunzelnd zu, was die Jungschützen in seinem Becken trieben. Mal ging’s galant mit einem „Köpper“ hinein, mal rutschte man rückwärts mit Rettungsring ins Becken.



Damit dabei alles rechtmäßig zuging, wurden extra ein Moderator sowie ein Schiedsrichter ernannt, die die Olympiade des Prinzenclubs mit Freude verfolgten. Tag zwei der sogenannten Vorbereitungswoche des Prinzenclubs, die alljährlich vor dem Listertaler Schützenfest stattfindet, wäre somit erfolgreich abgeschlossen.