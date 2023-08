Aufatmen im Listertal: Fußballer hoffen jetzt auf Rasenfreigabe

Von: Simone Benninghaus

Die E-Jugendlichen testeten den neuen Platz in Hunswinkel mit ihren Trainern Michael Drees und Tarik Sijamic und dem RSV-Vorsitzenden Ingo Hartmann. © Benninghaus

Die Aufnahme des Spielbetriebs ist nach der offiziellen Abnahme geplant

Hunswinkel – Es ist wieder alles grün auf dem Sportplatz des RSV Listertal in Hunswinkel. Bereits am vergangenen Wochenende wurde die noch fehlende Rolle des neuen Kunstrasens verlegt, zu Beginn der Woche konnte dann zur Beschwerung der notwendige Sand auf dem neuen Geläuf verteilt werden, der außerdem für Stabilität sorgt – pro Quadratmeter 23 Kilogramm. Am Donnerstag wurde schließlich als letzte Schicht und zur Dämpfung Kork aufgebracht. Am Abend hatten dann die E-Jugendlichen das Privileg und durften mit ihren Trainern Michael Drees und Tarik Sijamic zumindest einen ersten Probelauf über den neuen Platz machen.

Offizielle Einweihung am 17. September

Trainiert wurde danach aber auch auf dem Kleinspielfeld, da an diesem Samstag zunächst noch die offizielle Abnahme des Platzes erfolgen muss. „Wir hoffen, dass wir den Platz danach für den Spielbetrieb frei geben können“, so der RSV-Vorsitzende Ingo Hartmann. Die Verantwortlichen sind froh, dass sie ihr Bauprojekt gestemmt haben, bei dem Verzögerungen unter anderem auch dafür gesorgt hatten, dass die Saisonvorbereitung eine logistische Herausforderung wurde, da der Platz nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnte. Offiziell eingeweiht werden soll der neue Platz am Sonntag, 17. September.