Sportplatz statt Skihang

Meinerzhagen - Fußballplatz statt Skipiste: Die Flutlichtanlage des Skihangs Hahnenbecke wird künftig das Kleinspielfeld auf dem Hunswinkler Sportplatz „ins rechte Licht“ rücken.

Die Anlage des RSV Listertal, die an das Herbert-Jassmann-Stadion grenzt und im Frühjahr 2016 eingeweiht wurde, liegt in den Abendstunden bisher im Dunkeln. „Provisorisch haben wir zwar Lampen installiert. Doch für den Trainingsbetrieb reicht das nicht aus. In den Herbst- und Wintermonaten kann das Kleinspielfeld daher abends nicht genutzt werden“, berichtet der Vorsitzende des RSV Listertal, Ingo Hartmann. Auf dem Spielfeld kicken vorzugsweise die Jugendmannschaften.

„Ohne diese Fläche könnte der Trainings- und Spielbetrieb gar nicht aufrechterhalten werden. Wir sind sehr froh, dass wir das Feld haben“, so Hartmann, der sich umso mehr freut, dass dank der Skiliftbetreiber des ehemaligen Skilifts Hahnenbecke Walter Jacobs und Andreas Kniese bald Abhilfe in Sachen Beleuchtung geschaffen werden kann und die Listertaler Fußballer die sechs Meter hohen Flutlichtmasten samt Beleuchtung gegen die Zahlung eines Restwertes übernehmen können.

Dank einer Windetechnik seien die Masten klappbar, das sei praktisch. „Falls mal eine Birne ausgetauscht werden muss, müssen wir nicht extra auf den Masten klettern“, erklärt der Vereinsvorsitzende, der sich bei den Skiliftbetreibern ebenso wie bei der Stadt für die Unterstützung bedankt. Denn bevor auf dem kleinen Spielfeld in Hunswinkel „ein Licht aufgeht“, steht noch viel Arbeit für den RSV an.

Die Flutlichtmasten wurden bereits abmontiert, um jedoch den unteren Teil der Anlage samt Fundamente aus dem Boden heben zu können ist schweres Gerät notwendig. „Um den steilen Hang überhaupt befahren zu können, müssen wir jedoch erst einmal auf Frost warten, damit die Fahrzeuge nicht einsinken.“ Entweder mit einem Trecker oder Fahrzeugen des Baubetriebshofes soll dann zu Werke gegangen werden.