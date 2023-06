Vollsperrung: „Buckelpiste“ im MK wird endlich saniert

Von: Simone Benninghaus

Es wird das Ende der Schlaglochpiste sein – doch für Anwohner im Listertal bedeutet die Sanierung der 2,58 Kilometer langen Strecke der L 709 in den Sommerferien eine nicht unerhebliche Einschränkung.

Hunswinkel - Im Bereich des Steinbruchs wird die Listerstraße bis Anfang August voll gesperrt. Baustart soll am Montag, 3. Juli, sein. Jahrelang hat man im Listertal auf die Vollendung der Sanierung der L 709 warten müssen, jetzt wird die Holperstrecke endlich erneuert. Den Baustart bestätigte Andreas Berg, Sprecher des Landesbetriebs Straßen.NRW, auf Anfrage unserer Redaktion.

Das erste Teilstück zwischen Österfeld und Krummenerl wurde bereits vor fünf Jahren saniert. Jetzt erfolgt die Erneuerung des Abschnitts zwischen Krummenerl und Hunswinkel. Für den ersten Bauabschnitt wird bis Anfang August allerdings eine Vollsperrung notwendig sein. Und zwar im Bereich des Steinbruchs, wie Andreas Berg erläuterte.

Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen

Der Sportplatz werde noch von Hunswinkel aus erreichbar sein. Weiter Richtung Berlinghausen geht es dann aber nicht. Umgekehrt ist auch ab Berlinghausen kein Durchkommen mehr nach Hunswinkel. Anwohner und Nutzer der Strecke müssen laut Straßen.NRW die Umleitung, die ab Österfeld über die L 539 und dann über die L 707 (Mittellandstraße) führt, in Kauf nehmen, wenn sie nach Hunswinkel oder zur Listertalsperre fahren möchten.

Die Listerstraße wird ab Juli weiter saniert. Im Bereich des Steinbruchs ist dafür aber eine Vollsperrung notwendig. ARCHI © BENNINGHAUS

Bis zum 4. August soll die Vollsperrung andauern, wenn auf dem Teilstück, wo unmittelbar die Basalt AG ihren Steinbruch betreibt, die Sanierungsarbeiten erfolgen. Zeitgleich finden die Arbeiten am zweiten Abschnitt statt, der im Bereich des Ortsausgangs von Hunswinkel (Einmündung Eseloher Weg) und dem Abzweig zum Sportplatz liegt. Hier ist eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampelschaltung geplant.

Sperrung der Listerstraße: Weitere Bauabschnitte folgen nach den Ferien

Nach den Sommerferien sollen dann die Arbeiten in zwei weiteren Bauabschnitten ausgeführt werden – auf der Strecke von Berlinghausen und Krummenerl. Auch hier ist dann eine halbseitige Verkehrsführung geplant.

Insgesamt 1,6 Millionen Euro sollen laut Landesstraßenerhaltungsprogramm für die Sanierung der Strecke investiert werden. Damit wird nach Jahren ein trauriger Standard im Listertal endlich enden.

Listerstraße: Eine unendliche Geschichte

Die Listerstraße und ihre Buckelpiste – das ist bekanntlich eine unendliche Geschichte. Immer wieder hatte es in den vergangenen Jahren bei der Erneuerung der Holperstrecke Verzögerungen gegeben. Zuletzt sollte die Sanierung im Jahr 2021 vorgenommen werden, doch auch daraus wurde nichts. Als Gründe wurden damals seitens Straßen.NRW das Hochwasser und seine Folgen genannt. Erst das Hochwasser, dann die Autobahnsperrung – beides war nicht einkalkulierbar.

Im vergangenen Jahr war das Bauvorhaben dann erneut für dieses Jahr angekündigt worden – fünf Jahre, nachdem der erste Bauabschnitt zwischen Krummenerl und dem Anschluss zur L 539 in Österfeld fertiggestellt wurde. Auch damals hatte es bei der Erneuerung der Strecke immer wieder Verzögerungen gegeben. So hatte es am Ende mehr als ein Jahr gedauert, bis die Straße nach der Sanierung des ersten Teilstücks im Mai 2018 wieder freigegeben werden konnte. Zunächst war hierfür eine fünfmonatige Bauzeit eingeplant worden. Autofahrer wurden aber vor eine lange Geduldsprobe gestellt.

Probleme hatte es beispielsweise bei den Banketten und der Sicherung der Uferbereiche gegeben. Laut den Planungen rechnet der Landesbetrieb Straßen.NRW nun damit, die Arbeiten Mitte November beenden zu können. „Dann haben die Listertaler die nächsten 20 Jahre Ruhe“, so Straßen.NRW-Sprecher Andreas Berg.