Listerstraße: Details zur Sperrung am Montag

Von: Simone Benninghaus

Die Straßenschäden sind auch in Berlinghausen nicht zu übersehen, dieser Teil der L 709 wird jedoch erst 2024 erneuert, eine Vollsperrung ist dann erforderlich. Diese wird auch ab Montag im Bereich des Steinbruchs eingerichtet. © Benninghaus

Immer wieder musste das Vorhaben verschoben werden: Ab kommenden Montag soll es nun weitergehen mit der Sanierung der Listerstraße, deren erstes Teilstück zwischen Österfeld und Krummenerl bekanntlich bereits vor fünf Jahren erneuert wurde. Komplett saniert wird die L709 damit aber immer noch nicht. Ein kleiner Abschnitt in Berlinghausen bleibt zunächst ausgenommen, wie Andreas Berg, Sprecher des Landesbetriebs Straßen.NRW erläuterte.

Berlinghausen – Hintergrund ist eine Nachfrage von Margot Hoffmann, die in Berlinghausen unmittelbar an der L709 wohnt. Auf welche Einschränkungen sich die Anwohner vorbereiten müssen und ob Hauseinfahrten möglicherweise gesperrt werden, wollte sie wissen und vermisste eine direkte Information für die betroffenen Anlieger.

Weitere Vollsperrung im nächsten Jahr

Hier konnte Andreas Berg, Sprecher des Landesbetriebs Straßen.NRW, Entwarnung geben, denn die Ortsdurchfahrt in Berlinghausen wird von den Sanierungsarbeiten gar nicht betroffen sein, wie er erläuterte. Zumindest in diesem Jahr nicht. Der Grund dafür ist die Heimche. Der Bach, der allgemein eher als Hemche bekannt ist, fließt in Berlinghausen unter der Landesstraße her und mündet dann auf der anderen Seite in die Lister. Der Durchlass des Baches müsse erneuert werden, so Berg. Genau das soll jedoch erst während der Sommerferien im Jahr 2024 geschehen. Eine Vollsperrung wird dann nötig sein. Im Zuge der Sanierung des Bauwerks soll bei dieser Maßnahme dann auch das letzte Teilstück der Listerstraße erneuert werden.

Arbeiten von Hunswinkel bis Berlinghausen

Welche Arbeiten in diesem Sommer ausgeführt werden sollen, ist auch anhand eines Plans ersichtlich, den der Landesbetrieb in dieser Woche veröffentlichte. Wie die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen weiter mitteilte, wird die Baumaßnahme auf der L709 in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. Begonnen werde am kommenden Montag mit den ersten Bauabschnitten unter halbseitiger Verkehrsführung von Hunswinkel bis zur Zufahrt zum Sportplatz (480 Meter) und unter Vollsperrung von der Zufahrt zum Sportplatz bis zum Bereich Steinbruch (600 Meter). Für diese Bauabschnitte ist eine Bauzeit von fünf Wochen angesetzt. Eine Umleitungsstrecke in beide Fahrtrichtungen wird über die L709 (Listerstraße), die L539 und die L707 (Mittellandstraße) ausgeschildert.

Der Durchlass der Heimche muss auch erneuert werden. © Benninghaus, Simone

Die weiteren Bauabschnitte werden danach unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung durchgeführt. Hierfür ist eine Bauzeit von 15 Wochen angesetzt, sodass die Maßnahme Mitte November 2023 beendet sein soll, heißt es weiter vom Landesbetrieb. Zwischen Berlinghausen und Krummenerl sollen die Arbeiten aufgeteilt in zwei Bauabschnitte durchgeführt werden. Der erste Abschnitt soll von Berlinghausen bis zum Abzweig Berg erfolgen. In diesem Zuge wird auch der dortige Parkplatz saniert. Der nächste Abschnitt wird vom Abzweig Berg bis Krummenerl eingerichtet.

„So etwas Schlimmes gibt es sonst gar nicht“

Dass die Sanierung der L709 endlich fortgesetzt wird, darüber sind auch die Anwohner wie Margot Hoffmann froh: „So etwas Schlimmes gibt es sonst gar nicht“, sagt sie. Die „unendliche Geschichte“ Listerstraße wird jedoch noch ein bisschen weitergehen.