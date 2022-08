Lister „schrumpft“ Tag für Tag

Brückensanierung: Wasserspiegel wird abgesenkt

+ © Benninghaus, Simone Der Steg in Hunswinkel liegt „auf dem Trockenen“. © Benninghaus, Simone

Bald beginnt der letzte Abschnitt der Sanierung der Staumauer zwischen Bigge- und Listertalsperre. Der Wasserspiegel der Listertalsperre wird dafür bereits abgesenkt, Badestrände sind gesperrt. „Wir sind aktuell bei 316 Metern über NN, also etwa 2,30 Meter niedriger als der Vollstau. In einer Woche circa haben wir das Stauziel erreicht“, sagte Markus Rüdel, Pressesprecher des Ruhrverbands, am Mittwoch. Nötig für die Arbeiten ist ein Wasserstand von 4,50 Metern unter Vollstau, pro Tag könne der Wasserspiegel um etwa 20 bis 30 Zentimeter abgesenkt werden. Erst wenn das Stauziel erreicht ist, können die Gerüstbauer mit ihrer Arbeit beginnen.

Listertalsperre – Auf einem vier Meter breiten Streifen unterhalb der Mauerkrone werden dann zunächst die Fugen ausgestemmt, lockere Steine verankert und die Fläche gestrahlt. Anschließend wird das Bruchsteinmauerwerk nach dem Vornässen im Trockenspritzverfahren neu verfugt. Damit der markante Charakter des Bruchsteinmauerwerks erhalten bleibt, werden die Köpfe der einzelnen Steine nach dem Zuspritzen direkt wieder freigekratzt und abschließend durch Sandstrahlen gereinigt.

Wann die Arbeiten abgeschlossen und die Staumauer damit fertig saniert ist, könne man laut Markus Rüdel noch nicht sagen. „Das hängt vom Fortschritt und dem beauftragten Unternehmen ab. Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sind und wir Anfang des Jahres neu stauen können“, sagt Rüdel.



Badestellen sind gesperrt

Auch die Stadt Meinerzhagen hat die Information, dass die Badestellen Hunswinkel, Heiligenberg und Windebruch seit dem 8. August bis in den Herbst hinein gesperrt bleiben. Auch die auf Drolshagener Gebiet liegende Badestelle Kalberschnacke ist gesperrt. Der Ruhrverband weist darauf hin, dass Uferabschnitte, die durch die Absenkung trockenfallen, nicht tragfähig sind und nicht betreten werden dürfen. Es bestehe Lebensgefahr.



Dass die Talsperre durch anhaltende Dürren nicht rechtzeitig wieder angestaut werden kann, glaubt man beim Ruhrverband nicht, man staue schließlich in der Wintersaison. „Wir haben alle die Hoffnung, dass dann die Niederschläge kommen und die Talsperren wieder gefüllt werden, auch die Lister“, sagt Markus Rüdel. Wie schnell das gehe, hänge vom Einzugsgebiet, der Beschaffenheit und eben dem Wetter ab. „Wenn die Niederschläge aber ganz normal kommen, ist sie im Frühjahr sicherlich wieder voll“, sagt Rüdel. Mit dem letzten von drei Bauabschnitten ist die Talsperrenmauer dann endgültig saniert. „Das sollte dann wieder ein paar Jahrzehnte halten“, hofft Rüdel.