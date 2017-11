„See-Kühe“ stehen noch unter Schock

+ © Andrea May-Beckel Landwirt Markus Hachenberg mit seiner „Lockkuh“. © Andrea May-Beckel

Meinerzhagen - Vier Rinder in Not, 60 Rettungskräfte und ein glückliches Ende: Die vier Bullen, die am Samstag das Dorf Hunswinkel in große Aufregung versetzten und von 60 DLRG- und Feuerwehrleuten aus der Listertalsperre gerettet werden mussten, befinden sich nun in der Obhut von Landwirt Markus Hachenberg in Hunswinkel und sind – bis auf kleine Schürfwunden an den Gliedmaßen – kerngesund.