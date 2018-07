Lino Mandera trumpft beim Kindervogelwerfen auf

Hunswinkel - „Begrüßt die Majestäten unseres Schützenvereins mit einem lauten Horrido“, forderte Oberst Holger Körby am Freitagnachmittag etwa 30 Mädchen und Jungen auf. Sie standen vor den amtierenden Majestäten, ausgestattet mit einer grünen Kappe und einem grünen Halstuch und antworteten noch etwas zaghaft „Horrido“.

Der erste Schützenfesttag an der Listertalsperre gehört traditionell den Kindern. Nach der Eröffnung ihres Kinderschützenfestes strömten alle in die Listerhalle. Vor den Verkaufspunkten der Tombolalose bildeten sich lange Schlangen von Kindern und Erwachsenen. Andere nutzten die Gelegenheit und sausten die Riesenrutsche herunter. Die kleineren Jungen hatten eine Rennbahn entdeckt, während viele Mädchen beim Kinderschminken zu finden waren. Währenddessen bauten die erwachsenen Schützen am Spielplatz den schiefernen Schützenvogel auf, auf den die Kinder später mit Steinen warfen.

Doch bevor das geschah, stand erst noch die Entenregatta an. Wenig Wasser führte die Lister und die 90 von der Feuerwehr hineingelassenen leuchtend gelben Plastikenten kamen nur langsam in Fahrt. Damit die Regatta nicht zu lange dauerte, half die Feuerwehr mit eigenem Wasser nach. Die Paten der ersten zehn Enten freuten sich, sie bekamen alle einen Gutschein für eine Eisdiele, gerade das Richtige bei dem schönen Wetter.

Nun war der Weg frei für das Kindervogelwerfen. Ein großer Korb mit gefüllten Kieselsteinen stand schon bereit. Die kleineren Kinder hatten ihre Wurflinie ziemlich weit vorne, während die Größeren einige Meter weiter weg vom Vogel standen.

Schon sehr bald fiel der Kopf herunter, die Flügel brauchten etwas länger und kurz darauf lag auch der ganze Vogel auf dem Rasen. Lino Mandera war der glückliche Schütze und er machte den Eindruck, als wenn er sein Glück noch nicht ganz fassen konnte. Doch schon bald hatte er sich gefangen, wählte Mara Clemens zu seiner Kinderkönigin und wurde sodann auf den Schultern der erwachsenen Schützen in die Listerhalle getragen.