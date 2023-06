Sport im Park beginnt am Montag

Von: Simone Benninghaus

Sport unter freiem Himmel – das ist bei der erneuten Auflage von „Sport im Park“ wieder möglich. Angebote gibt es in Meinerzhagen und Valbert. Archi © Rieder

Der Volkspark in Meinerzhagen und der Park neben der evangelischen Kirche in Valbert verwandeln sich in den Sommerferien wieder in Sportoasen, wenn in der Volmestadt eine erneute Auflage von „Sport im Park“ stattfindet.

Meinerzhagen – Insgesamt 20 unterschiedliche Angebote wurden unter der Regie des Stadtsportverbandes zusammengestellt, hier dürfte jeder eine passende Sportart finden. Ob Feierabend-Workout oder ein flotter Einstieg in den Tag, die Möglichkeiten und die Zeiten, um sich sportlich zu betätigen, sind vielfältig. Ebenso gibt es Kurse für Sportcracks oder Freizeitsportler, die es etwas ruhiger und entspannter angehen wollen, aber trotzdem etwas für ihre Fitness tun möchten.

Das Programm in Meinerzhagen:

Montag, 26. Juni:

10 bis 11 Uhr: Fit in die Woche starten

18 bis 19 Uhr: Outdoor-Fitness-Training

19 bis 20 Uhr: Line Dance

Dienstag, 27. Juni:

18.30 bis 19.30 Uhr: Pilates

Mittwoch, 28. Juni:

18 bis 19.30 Uhr: Achtsamkeit in Bewegung

Donnerstag, 29. Juni:

18 bis 19 Uhr: Towel Work-out

19 bis 20 Uhr: Faszien in Bewegung

Freitag, 30. Juni:

17 Uhr bis 18 Uhr: Bewegen, Dehnen, Entspannen

18 bis 19 Uhr: Tai Chi

Samstag, 1. Juli:

ab 14 Uhr: Schachturnier

Montag, 3. Juli:

10 bis 11 Uhr: Fit in die neue Woche starten

18 bis 19 Uhr: Fiesta to Brasil

19 bis 20 Uhr: Aroha

Mittwoch, 5. Juli:

18.30 bis 19.30 Uhr: Achtsamkeit in Bewegung

Donnerstag, 6. Juli:

18 bis 19 Uhr: Starker Nacken entspannte Schultern

Freitag, 7. Juli:

17 bis 18 Uhr: Bewegen - Dehnen - Entspannen

18 bis 19 Uhr: Tai Chi

Das Fitness-Programm in Valbert:

Montag, 26. Juni:

10 bis 11 Uhr: Jolinchen 3 bis 5 Jahre

16 bis 17 Uhr: Tischtennis

17 bis 18 Uhr: Jolinchen ab 6 Jahre

18 bis 19 Uhr: Walken

Dienstag, 27. Juni:

18 bis 19 Uhr: Bewegen - Dehnen - Entspannen

19 bis 20 Uhr: Zumba

Mittwoch, 28. Juni:

17 bis 18 Uhr: Walken

18 bis 19 Uhr: WBS

Donnerstag, 29. Juni:

18 bis 19 Uhr: Intervalltraining

19 bis 20 Uhr: Zumba

Montag, 3. Juli:

10 bis 11 Uhr: Sport mit Alltagsmaterial für Kinder ab 3 bis 5 Jahre

16 bis 17 Uhr: Tischtennis

17 bis 18 Uhr: Sport mit Alltagsmaterial für Kinder ab 6 Jahre

18 bis 19 Uhr: Walken

Dienstag, 4. Juli:

18 bis 19 Uhr: Bewegen - Dehnen- Entspannen

19 bis 20 Uhr: Zumba

Mittwoch, 5. Juli:

17 bis 18 Uhr: Walken

18 bis 19 Uhr: WBS

Donnerstag, 6. Juli:

18 bis 19 Uhr: Intervalltraining

19 bis 20 Uhr: Zumba

Alle Angebote sind kostenlos. Wer mitmachen möchte, kann einfach vorbeischauen, Anmeldungen sind nicht erforderlich. Bei den meisten Kursen empfiehlt es sich, ein Handtuch und/oder eine Matte mitzubringen.