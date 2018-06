Jobcenter-Dienststelle bezieht ihr neues Domizil

+ © Dominic Rieder Volker Riecke, Geschäftsführer des Jobcenters Märkischer Kreis, Sandra Pawlas, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Iserlohn, Landrat Thomas Gemke und Vermieter Mark Niggemann (von rechts) freuten sich über die offizielle Eröffnung der Jobcenter-Dienststelle Meinerzhagen in den Räumen an der Lindenstraße 18. © Dominic Rieder

Meinerzhagen - Gute Laune herrschte am Montag im neuen Domizil der Jobcenter-Dienststelle. Diese war von der Lindenstraße 16 an die Lindenstraße 18 umgezogen. Am Montagnachmittag fand nun die offizielle Eröffnung des neuen Standortes statt.