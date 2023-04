Liebe geht durch den Wagen: Ein Ehepaar auf dem Wochenmarkt

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Liebe geht durch den Wagen: Martina Hinz und Ehemann Frank vom Käse- und Kartoffelstand sind seit 1982 gemeinsam auf Märkten der Region unterwegs. Monika Hinz saß bereits als Kind zwischen den Kartoffeln ihrer Eltern auf einer Bananenkiste und ist mit dem Markt groß geworden. © Lorencic, Sarah

Ein Ehepaar, zwei Stände: Zusammen verkaufen Martina und Frank Hinz Käse und Kartoffeln auf dem Wochenmarkt. Und das machen sie richtig gerne.

Meinerzhagen – Der Wochenmarkt ist ein Teil von Martina Hinz. Schon ihre Eltern waren Markthändler und sie wurde mit dem Geschäft auf Rädern groß. Als sie noch ein kleines Mädchen war, saß sie bereits zwischen den Kartoffeln auf einer Bananenkiste. Im besten Fall mit Malbüchern, erinnert sie sich und lacht. Sie selbst verkauft mit ihrem Mann Frank Hinz seit 1982 Kartoffeln, seit 1990 auch Käse. Ihre Eltern waren bereits in den 1960er-Jahren auf den Märkten der Region unterwegs, auch in Meinerzhagen.

Dass neben Kartoffeln auch Käse verkauft wird, ergab sich, als der einstige Käsestand einen Nachfolger suchte. Martina und Frank Hinz ergriffen die Chance. Zu Beginn hatte das Ehepaar noch 140 verschiedene Sorten Käse, heute hat es nur noch im Wagen, was die Kunden auch gerne kaufen.

Die Markthändler In unserer Wochenmarkt-Serie stellen wir Ihnen jeden Stand des Marktes aus Meinerzhagen vor. Lesen Sie in unseren Berichten, wer die Menschen hinter der Theke sind, warum sie ihren Job gerne machen und warum es sich lohnt, auf den Markt zu gehen. Vom Einkaufen und Essen bis zum Klönen bietet der Meinerzhagener Wochenmarkt für jeden etwas.

1. Teil: der Fischstand von Christian Paul.

2. Teil: der Käse- und Kartoffelstand von Martina Hinz Wollen Sie ein Teil der Serie sein? Schreiben Sie uns, warum Sie gerne auf den Markt einkaufen gehen, warum er Ihnen wichtig ist oder was Ihnen fehlt an mz@mzv.net.

Am Kartoffelstand sind das die gängigsten Sorten Kartoffeln wie Annabelle, Laura oder Linda. Käse gibt es aus Holland, Belgien, Frankreich, Österreich und auch Deutschland – von Butterkäse über Bergkäse bis Brie und Gruyère. Für jeden ist etwas dabei, sagt Martina Hinz. Von mild bis kräftig, von weich bis hart. Bis die Kunden den passenden Käse für sich gefunden haben, dürften sie sich durch verschiedene Sorten durchprobieren. Service und vor allem zufriedene Kunden gehören für die Dortmunderin dazu. Den Markt der Spezialitäten nutzte sie daher dazu, sich bei ihren Kunden mit einer kostenlosen Portion Kartoffelsuppe zu bedanken. An diesem Tag sollte es nicht um Profit gehen, sondern um Kundennähe, findet die 60-Jährige.

Es ist die Art des Verkaufens, die ihr so gut gefällt. Die Beratung, das Persönliche, die Menschen, die sie schon lange kennt oder neu kennenlernt. Kinder bekommen bei ihr einen Lolli als Geschenk, Erwachsene bekommen zu ihrem Käse-Einkauf noch einen Joghurt oben drauf. Es sind die kleinen Dinge, an die die Verkäuferin glaubt. Aber sie glaubt auch, dass der Markt nicht in jeder Stadt eine Zukunft haben wird. Die Verkäufer fehlen, sagt sie. „Den Job will keiner mehr machen.“ Ihre Mutter verkaufte, bis sie 80 Jahre alt war, Kartoffeln. Sie konnte es nicht lassen, weiß ihre Tochter und lacht. Auch sie sagt: „Ich mag den Markt.“ Besonders Meinerzhagen sei immer einer der besten Märkte gewesen. Er zeichne sich durch freundliche, unkomplizierte Kunden aus – schon immer, das habe sich nicht geändert. Wohl aber der Verkauf, der zurückgegangen sei wie in vielen anderen Städten auch. Noch reicht es und viele Stammkunden kommen immer vorbei – aber das sind die, die mit dem Markt groß geworden sind.

Weichkäse aus Frankreich kann man einige am Stand von Martina Hinz probieren und kaufen. Von mild bis kräftig ist für jeden etwas dabei. © Lorencic

In Bezug auf Meinerzhagen befürchtet Martina Hinz, dass der Markt den Umbau der Stadthalle und den Neubau des kommerziellen Zentrums nicht übersteht. Sie selbst werde früh genug die Reißleine ziehen, wenn es sich nicht mehr lohnt, wie sie sagt. Ohnehin sei die Fahrt aus Dortmund seit der A45-Sperrung ein Hindernis geworden. Dann aber würde eine Ära auf dem Markt in Meinerzhagen enden.