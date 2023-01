Einige Telefonzellen gar nicht benutzt

Letzte Groschen sind gefallen: Telekom baut Telefonzellen im MK ab

Von: Sarah Lorencic

Eines der wohl letzten Fotos: Sie kommt modern daher, die Telefonsäule, und steckt auch voller Technik. Doch auch die Nachfolger der gelben Zellen werden sukzessiv abgebaut, weil sie niemand mehr nutzt. Nur wenige bleiben – ohne Telefon – als reine Antenne in den Fußgängerzonen zurück. © Sarah Lorencic

Wie die Deutsche Telekom angekündigt hat, werden sukzessiv alle übrigen Telefonzellen abgebaut. Über die Gründe und den weiteren Ablauf. Und: Wofür die Säulen noch gut sind.

Meinerzhagen – Die Zeiten, in denen man Telefonkarten mit besonderen Motiven gesammelt hat oder Kleingeld zur Verlängerung des Telefongesprächs hastig in den Münzschlitz steckte, sind längst vorbei. Keine langen Schlangen mehr vor Fernsprechern, keine stinkenden, gelben Häuschen mit angekokelten Telefonbüchern. Das sind alte Zeiten. Die gelben Telefonzellen der Deutschen Telekom sind 2019 aus dem Straßenbild verschwunden. Doch auch die letzte Stunde ihrer Nachfolger in Silber und Magenta sind jetzt gezählt.



Die Deutsche Telekom baut die letzten noch intakten 12 000 Telefonzellen in Deutschland ab. „Mit dem Mobilfunk hat jeder seine persönliche Telefonzelle dabei“, heißt es seitens der Telekom. „Die Nutzung der öffentlichen Telefonie geht gegen Null.“ Fragt man Passanten in Meinerzhagen, wissen sie nichtmal, wo noch eine Telefonzelle steht und bieten stattdessen ihr Handy an. Zwei Telefonsäulen stehen aber noch in Meinerzhagen: eine an der Derschlager Straße vor der Postfiliale und eine auf dem Otto-Fuchs-Platz.



Der Hörer ist schon leicht verwittert, was für die geringe Benutzung spricht. © Sarah Lorencic

90 Prozent der Telefonzellen und -säulen sind bereits in den vergangenen Jahren nach und nach aus den Städten verschwunden. Gehörten sie bis Ende 2021 laut Gesetzgeber zu einer Grundversorgung der Bevölkerung und mussten dementsprechend weiter betrieben werden, hat der Gesetzgeber mit Änderung des Telekommunikationsgesetzes vor rund einem Jahr eingesehen, dass dies nicht mehr erforderlich st.



Zum 1. Dezember 2021 wurde die flächendeckende Bereitstellung von öffentlichen Münz- oder Kartentelefonen – inklusive der Erreichbarkeit der Notrufnummern 110 und 112 – aus dem Katalog der Telekommunikations-Universaldienstleistungen gestrichen.



Konnten bislang unwirtschaftliche Pflichtstandorte nur mit Zustimmung der Kommune abgebaut werden, so ist die Telekom AG nach neuer Rechtslage berechtigt, auch ohne kommunales Einverständnis ihre öffentlichen Fernsprecheinrichtungen zu entfernen.



Einige Telefonzellen gar nicht benutzt

Zahlen zeigen sehr deutlich, dass die Telefonzellen nicht mehr genutzt werden: 3800 von den 12 000 Telefonzellen wurden im Jahr 2021 nicht ein einziges Mal für ein Gespräch genutzt. So kommt die Deutsche Telekom zu der klaren Feststellung: Der Betrieb ist unwirtschaftlich. Die Abschaltung erfolgt nun schrittweise. Dazu wurde zunächst die Münzzahlung am 21. November bundesweit deaktiviert. Auch die Münzschlitze an den beiden Säulen in Meinerzhagen sind verschlossen. Ab dem 30. Januar erfolgt die Abschaltung der Zahlungsfunktion mittels Telefonkarte, verbunden mit der Deaktivierung sämtlicher Telekommunikationsdienste an den Telefonsäulen und -häuschen, wie Telekom-Pressesprecher Pascal Kiel ankündigt.

Der Rückbau der letzten Telefone erfolgt sukzessiv bis Anfang 2025. Wann welcher Standort abgebaut wird, werde den betroffenen Kommunen rechtzeitig vorab mitgeteilt, schreibt die Telekom in einem Brief, der an alle Kommunen gegangen sein soll. „Die betroffenen Kommunen werden jedoch rund vier Wochen vor dem physischen Rückbau der öffentlichen Telefone entsprechend informiert“, erklärt Kiel weiter.



Wenige Euro Umsatz im Monat

Im Schnitt macht ein öffentliches Telefon wenige Euro Umsatz pro Monat. Das steht in keinem Verhältnis zu den Unterhaltungskosten, die den Umsatz um ein Vielfaches übersteigen. Die Telekom nennt Betriebskosten, Standmiete und Reinigung sowie auch immer wieder Kosten für die Beseitigung von Schäden. Darüber hinaus gestalte sich die Beschaffung von Ersatzteilen immer schwieriger, erklärt das Telekommunikationsunternehmen weiter. Ersatzteile für öffentliche Telefone würden kaum noch produziert und seien zum Teil gar nicht mehr erhältlich.



An der Derschlager Straße steht noch eine Telefonsäule mit Dach und Seitenwänden. © Sarah Lorencic

Noch ein weiterer Faktor passt in die derzeitige Situation. Mit den Rückbaumaßnahmen kann die Telekom „erheblich Energie einsparen“. Im Schnitt braucht eine Telefonzelle zwischen 500 und 1250 Kilowattstunden im Jahr – je nach Ausstattung, aber ohne genutzt zu werden. Mit der Abschaltung der ungenutzten Technik lassen sich zwischen 6 und 15 Millionen Kilowattstunden jährlich einsparen. Das entspricht dem Stromverbrauch von mehreren Tausend Wohnungen.



Neues Leben für alte Telefonsäulen

„Telefonzellen werden nach deren Ausbau fachgerecht entsorgt und recycelt“, weiß der Telekom-Pressesprecher. Allerdings nicht alle. Etwa ein Viertel der Standorte werden weiter genutzt als sogenannte Small Cells, kleine Antennen für die Verbesserung des örtlichen Mobilfunks. Ob das auch die Telefonsäulen in Meinerzhagen betrifft, ist unklar. Bei der Stadtverwaltung gibt es dazu noch keine Informationen.