Letzte Motorrad-Ausfahrt: Biker ist Tagesschnellster - Führerschein weg

Von: Jan Schmitz

In Meinerzhagen kontrollierte der Verkehrsdienst am Freitag an der L707 und der L539 (Symbolbild) © dpa

Viel zu schnell waren die Verkehrsteilnehmer am Freitag an den Messstellen in Meinerzhagen unterwegs. Tagesschnellster war ein Motorradfahrer aus dem Kreis, der mit 125 km/h geblitzt wurde.

Meinerzhagen - Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte der Verkehrsdienst in der Zeit von 14.45 bis 16.25 Uhr auf der L707 die Geschwindigkeit von 180 Fahrzeugen. Erlaubt sind an der Messstelle Tempo 60. Das traurige Ergebnis: 25 Fahrzeugführer mussten verwarnt werden, die Zahl der Ordnungswidrigkeitenanzeigen lag bei sechs, Fahrverbote wurden nicht erteilt. Der höchste Messwert wurde von einem Pkw-Fahrer aus dem Märkischen Kreis erreicht. Er war mit 100 km/h unterwegs. Etwas später – zwischen 16.30 und 18.05 Uhr – postierte sich die Polizei an der L539 in Hösinghausen. Von den 430 Fahrzeugen waren 27 schneller als die erlaubten 70 km/h. 19 von ihnen wurden verwarnt, für sieben Fahrzeugführer gab’s Ordnungswidrigkeitenanzeigen, einer durfte nicht weiterfahren. Der Biker hatte laut Polizei 125 km/h auf dem Tacho.