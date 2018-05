Lesung zum 200. Geburtstag von Karl Marx

KuK-Veranstaltung

+ © Krumm Jürgen Neffe las aus seiner Marx-Biographie vor – und signierte im Anschluss einige Bücher. © Krumm

Meinerzhagen - Als 2008 in den USA die Investmentbank „Lehman Brothers“ zusammenbrach, stand das internationale Währungs- und Finanzsystem vor dem Kollaps. Selbst gestandene „Kapitalisten“ stellten damals die Frage: „Hatte Marx doch Recht?“ Für den Autor Jürgen Neffe wurde die Krise, in der man erneut über den Denker, Ökonomen und Propheten Karl Marx sprach, zum Ausgangspunkt für seine Biographie mit dem Untertitel: „Der Unvollendete“, aus der er am Dienstagabend in der Stadthalle las.