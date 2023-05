25 Jahre: Grundschule Am Kohlberg feiert Geburtstag

Von: Luitgard Müller

Mit vielen Gästen wurde am Freitag das 25-jährige Bestehen der Grundschule Am Kohlberg gefeiert. © müller

Mit einer Geburtstagsfeier, die keine Wünsche offenließ, wurde am Freitag in der Grundschule Am Kohlberg das 25-jährige Bestehen gefeiert.

Meinerzhagen – Das Lehrerkollegium stimmte die Kinder sowie die zahlreichen Gäste und Gratulanten in der Aula der Schule mit einem Lied auf das Schulfest ein. Alle trugen T-Shirts mit dem Namen der Schule, mit denen der Förderkreis sie an diesem Tag überrascht hatte. Dann hatte Schulleiterin Sybille Eich das Wort. In ihre Ansprache erinnerte sie an die Gründung der Schule und die Höhepunkte im Schulleben der letzten 25 Jahre. Sie dankte allen Mitarbeitern, Eltern und Unterstützern – darunter die Stadt Meinerzhagen, der Lions Club sowie die Roland Berger Stiftung, die dafür gesorgt haben, „dass es hier richtig rundgeht“, und den Kindern dafür, dass sie das Gebäude mit Leben füllen.

Ein Ort zum Lernen, Lachen und Leben

Bürgermeister Jan Nesselrath nutzte sein Grußwort ebenfalls, um zu danken: „Allen, die die Schule zu einem Ort machen, wo man lernt, lacht, das Leben erforscht und durch einen wichtigen Lebensabschnitt begleitet wird.“ Er überreichte ein Geburtstagsgeschenk, ebenso wie der Förderverein, der 2500 Euro für die künftige Arbeit bereitstellte.

„Tuishi pamoja – Wir wollen zusammen leben“ hieß das Musical, mit dem die Zuschauer nach Afrika entführt wurden. © Luitgard Müller

Anschließend erwartete die Gäste ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, das die Schülerinnen und Schüler in der OGS, in Arbeitsgruppen und während einer Projektwoche vorbereitet hatten. Tanz-, Akrobatic- und Percussion-Darbietungen sowie ein Theaterstück und ein Musical brachten die Kinder mit spürbarer Begeisterung auf die Bühne. Und dafür erhielten sie auch wohlverdienten Applaus.

Ergebnisse der Projektwoche werden gezeigt

Doch damit nicht genug: Bei einem Rundgang durch die Schule wurden den Gästen noch viele weitere Ergebnisse der Projektwoche mit Stolz präsentiert. So konnten unter anderem selbst gedrehte Stop-Motion-Filme angeschaut, Gartendeko, Geburtstagsgeschenke oder Lesezeichen erworben werden oder Erdbeerspieße und gesunde und leckere Smoothies genossen werden. Weitere süße und herzhafte Häppchen wurden den Gästen vom Förderverein zur Stärkung angeboten.