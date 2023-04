Serientäter unterwegs? Dieb lässt wieder Lenkrad mitgehen

Von: Frank Zacharias

Ungewöhnliche Beute: Wie bei diesem Fall in Hamm schlugen Lenkrad-Diebe auch in Meinerzhagen wieder zu. © Polizei Hamm

Schon vier Mal haben unbekannte Diebe in diesem Monat Lenkräder aus meist hochpreisigen Fahrzeugen ausgebaut – am vergangenen Freitag war es wieder so weit.

Meinerzhagen - Im Zeitraum zwischen 1 und 9 Uhr schlugen Täter die Scheibe eines BMW 120d ein, der an der Straße Im Brannten abgestellt war. Neben dem Lenkrad entwendeten sie auch Bargeld aus dem Fahrzeuginneren.

Die Polizei hofft auf Hinweise, die zur Ergreifung der Diebe führen könnten, unter Tel. 0 23 54-9 19 90.

Bereits in den zurückliegenden zwei Wochen waren Lenkräder aus Autos entwendet worden, die am Drosselweg, am Siepener Weg und an der Straße Windfuhr geparkt waren. Von einer ähnlichen Diebstahlserie im Märkischen Kreis ist der Polizei nichts bekannt.