Jet fliegt über die Stadt

Meinerzhagen - Niemandem wird es entgangen sein – nicht zuletzt aufgrund der Geräuschentwicklung: Seit einige Tagen fliegt ein kleiner rot-weißer Düsenjet regelmäßig über das Meinerzhagener Stadtgebiet.

Den Grund für diesen Pendelverkehr kennt der Betreiber des Flugplatzes Meinerzhagen Friedrich Müllensieper: „Das Flugzeug gehört zur DRF Luftrettung und es wurde von der Bundeswehr angemietet, um ein neues Radarvermessungssystem einzufliegen, also genau zu justieren. Dafür bietet sich der heimische, freie Luftraum an, weil die Maschine hier nicht mit den Flugzeugen in Konflikt kommt, die die großen Verkehrsflughäfen im Umkreis wie Köln, Düsseldorf oder Dortmund benutzen“, erläuterte Müllensieper .

Der Lear-Jet, so Müllensieper weiter, fliege von Geilenkirchen aus zum Drehfunkfeuer Germinghausen und wieder zurück – und das mehrmals am Tag und in unterschiedlichen Höhen. „Am Freitag zum Beispiel war er in einer Höhe von 1500 Fuß unterwegs“, berichtete Müllensieper. Weil der Jet am heimischen Flugplatz auch die Platzrundenhöhe von 2400 Fuß unterschreite, melde er sich im Meinerzhagener Tower auch an. Zwischenstopps würden in der Volmestadt allerdings nicht eingelegt.

Wahrscheinlich würden die Flüge auch in der kommenden Woche noch fortgesetzt, berichtete Friedrich Müllensieper. Und auch später, so der Betreiber des heimischen Flugplatzes weiter, sei es möglich, dass es nach einer kleinen Pause irgendwann weitergehe mit den Flügen und den Einmessungen des neuen Radarsystems.