Viele Tipps für junge Manager im Haus Heed

+ © Benninghaus Insgesamt neun Jugendliche aus Meinerzhagen, Kierspe und Halver nehmen an dem Juniormanager-Lehrgang teil, der von Patrick Krone (Dritter von links) geleitet wird. Gestern besuchten auch die Bürgermeister Jörg Schönenberg und Frank Emde die Gruppe und stellten sich den Fragen der Teilnehmer. © Benninghaus

Meinerzhagen - Wie organisiere ich ein Projekt? Was muss ich beachten, wenn ich ein Vorhaben effektiv umsetzen möchte? Um diese Themen ging es in dieser Woche beim Juniormanager-Lehrgang in Haus Heed.