Es fließt wieder Geld ins obere Volmetal

Auch im kommenden Jahr sollen Akteure in der Region Oben an der Volme die Chance haben, zusätzliche Fördergelder für kleinere Vorhaben zu bekommen. © © Andreas Rother

Im kommenden Jahr startet eine neue Leader-Förderphase. Darauf weist der Verein für Regionalentwicklung Oben an der Volme hin. Zur Einstimmung und Information über zukünftige Fördermöglichkeiten lädt er alle Interessierten zur feierlichen Auftaktveranstaltung am 21. September in Herscheid ein.

Volmetal - Bis 2029 wird für die Kommunen Herscheid, Meinerzhagen, Kierspe, Halver und Schalksmühle erneut die Möglichkeit bestehen, „spannende Projekte umzusetzen und damit die Entwicklung für die gesamte Region mit anzuschieben“, wie es in der Einladung heißt. Es stünden Fördermittel in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro zur Verfügung. Die Zusammenarbeit von Verwaltungen, Regionalmanagement, Vereinen, Organisationen und der Wirtschaft Oben an der Volme wird dabei als einer der Erfolgsfaktoren aus der ersten Förderperiode genannt. Zur Vorbereitung eines Neustarts lädt der Verein zur Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 21. September, ab 19 Uhr im Bildungszentrum Rahlenberg, Bergstraße 7, in Herscheid ein. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Regionalentwicklung und die Möglichkeiten des Förderprogramms interessieren – insbesondere auch Ehrenamtliche, Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen und Organisationen, für die eine Projektförderung interessant sein kann.



Ziele und Themen für die kommenden Jahre, der Rahmen für eine mögliche Förderung von Projekten sowie der möglichen Zusammenarbeit sollen an dem Abend thematisiert werden, wie es vonseiten des Vereins heißt. Im Anschluss an die Information und Diskussion bestehe bei Musik, Snacks und Getränken auch eine Gelegenheit für persönliche Gespräche.



Weitere Informationen, auch zur Bandbreite der bislang geförderten Projekte, sind einsehbar unter leben.oben-an-der-volme.de. Um Anmeldung bis Mittwoch, 14. September, wird gebeten, entweder per E-Mail an leader@obenandervolme.de oder telefonisch beim Regionalmanagement unter Tel. 0 23 59/66 14 44.