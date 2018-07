„RockAbilly“ in Meinerzhagen: Abisturm am Evangelischen Gymnasium

Meinerzhagen - Laut, schrill und ausgelassen trafen die Abiturienten am Mittwochvormittag am Evangelischen Gymnasium ein, um sich singend und tanzend von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern der unteren Stufen zu verabschieden.

Getreu dem Motto ihres Abisturms „RockAbilly“ erklangen schon auf ihrer Fahrt mit dem Traktor auf das Schulgelände laute und wilde Rock-Rhythmen. Auf dem Weg folgten ihnen viele Schülerinnen und Schüler, die bereits auf sie gewartet hatten.

Auch vor dem Gymnasium hatten sich zahlreiche junge Schülerinnen und Schüler versammelt und die Abiturienten mit lautem Hallo begrüßt. Das Abi-Sturm-Komitee mit Anna Vollmann, Timo Grünewald Melina Busch, Pauline Kronenberg und Aureli Meitz hatte mit seiner Organisation für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Denn schon das Ankommen mit dem Traktor auf dem Schulgelände gestaltete sich spektakulär. Es wurden einige Rauchtöpfe entzündet, die das Geschehen in dichten Nebel hüllten. Auf dem Sportplatz wurde dann nach den heißen Rhythmen eifrig weiter getanzt. Das ausgelassene Treiben, das die große Freude der jungen Leute ausdrückte, mit der sie dieses Ereignis feierten, wurde malerisch unterstrichen durch viele bunte Holi-Farben in leuchtenden Farbnuancen, die sie in die Luft schleuderten. Diese Zeremonie wurde zur Freude der vielen Zuschauer einige Male wiederholt.

Am Nachmittag wurde auf dem Parkplatz des ehemaligen Mega-Marktes zur Party eingeladen. Mit viel Musik wurde dort gegrillt und gefeiert. Dazu waren dann auch die Lehrer und weitere Gäste eingeladen. Nachdem am Freitag die Zeugnisse ausgegeben worden sind, feiern die Abiturienten am Samstag ihre große Abschluss-Fete in der Stadthalle. Um die ganzen Unternehmungen rund um ihren Abschluss finanziell zu unterstützen, wurde eine Abi-Zeitung erstellt und zum Verkauf angeboten.