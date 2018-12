Navi weist Lastwagen den falschen Weg: Tank aufgerissen

+ © Feuerwehr Auf der engen Straße im Bereich Krummenerl/Imhausen wurde der Tank des Lastwagens beschädigt. Die Feuerwehr streute ausgelaufenen Diesel ab und pumpte den restlichen Kraftsoff aus dem Tank. © Feuerwehr

Krummenerl - Weil das Navigationsgerät einen Lastwagenfahrer im Bereich Krummenerl/Imhausen am Dienstag gegen 10.30 Uhr in eine für größere Fahrzeuge zu enge Straße leitete, wurde der Tank an seinem Transporter aufgerissen.