Rettungsaktion für das trockene Grünland

Meinerzhagen - Die einen freut das schöne Wetter, bei anderen sorgt es für Sorgenfalten. Die anhaltende Hitze führt nicht nur zu Trockenheit in heimischen Gärten, sondern auch auf den Feldern.

Auf vielen Wiesen wird sattes Grün zu trockenem Gelb. Der Schauer am Donnerstag – nur ein „Tropfen“ auf die trockenen Böden. Das warme Wetter macht besonders den Ackerbauern zu schaffen, es wird bereits mit Einbußen gerechnet. In der Volmestadt ist vor allem die Grasernte betroffen.

Viele heimische Landwirte sind derzeit mit dem zweiten oder dritten Grasschnitt beschäftigt. Bis zu fünf Schnitte seien auf heimischen Wiesen im Normalfall üblich, berichtet Ortslandwirt Karl-Wilhelm Biewald. Sollte es weiterhin so trocken bleiben, sehe es dafür jedoch wohl eher schlecht aus, vermutet er. Allerdings, so weiß der Landwirt, seien die Erträge bisher sehr gut gewesen. „Und wenn es regnet, dann kann sich die Lage auch schnell wieder entspannen.“

Auf seinem Hof in Grünenbecke betreibt Biewald Milchwirtschaft, seine 80 Kühe seien Tag und Nacht auf der Weide. „Wir füttern bei“, erklärt Biewald. Da kaum etwas nachwachse auf den Wiesen, gibt es zusätzlich Silo als tägliche Futterration. Normalerweise sei das erst ab August erforderlich. Das Gras sei überdies augenblicklich natürlich sehr trocken, die Restfeuchtigkeit gering. Das führe dazu, dass die Ernte nach dem Mähen meist schnell eingefahren werde. Sonst könne der Grasschnitt innerhalb weniger Stunden schnell zu trocken werden, wenn er als Silo verwendet würde.

Vor drei Tagen hat auch Landwirt Christian Vedder auf den Wiesen seines Hofes in Güntenbecke eine „Rettungsaktion“ gestartet und den dritten Schnitt eingefahren. „Normalerweise hätten wir das eine Woche später gemacht, doch aufgrund der anhaltenden Trockenheit wurde das Gras langsam braun und welk. Zuwachs war auch nicht mehr zu erwarten.“ Das Gras wachse bei anhaltender Regenflaute eher „zurück“.

Auf den Maisfeldern sehe es dagegen nach seiner Einschätzung „bombig“ aus, berichtet Karl-Wilhelm Biewald. Der Mais stehe prächtig. Wenn es jedoch dauerhaft nicht regne, könne es durchaus auch sein, dass die Pflanzen schwächelten – vor allem an schlechteren Standorten. Das gelte insbesondere, wenn spät gesät worden sei.

Der Mais komme mit der Hitze noch gut klar, meint auch Christian Vedder. Sorgen bereite ihm das Wetter dahingehend im Augenblick noch nicht. Allerdings würden wohl bald die sogenannten „Fahnen“ nach oben schieben – die rötlichen Pinsel sind dann zu sehen – und die Bestäubung einsetzen, nach der sich später die Körner am Maiskolben bilden. Geschehe dies während eines sehr trockenen Zeitraumes, könne es dazu führen, dass die Kolben nicht bis zur Spitze mit Körnern besetzt seien. Dies Szenario könnte im schlechteren Fall eine Folge der Trockenheit sein.

Christian Vedder weist in Sachen Dürre auch darauf hin, dass natürlich auch der Wald von der Hitze betroffen sei. „Das ist das ideale Wetter für den Borkenkäfer“, befürchtet er. Auch habe er beobachtet, dass sich Birken bereits gelblich färben würden. „Das ist wohl auch eine Folge des Trockenstresses“, vermutet Vedder. Das Grünland sei betroffen, der Mais könne die Hitze noch verkraften – so fasst der Landwirt zusammen. Feuchtigkeit von oben sei daher gut. Allerdings, so gibt Christian Vedder zu bedenken: „Wenn bei einem lokalen Gewitterschauer der Regen hart und heftig ist, läuft alles übers Feld hinweg.“ Zwei, drei Tage Landregen wäre die willkommenere Variante.

Zumindest wenn die Siebenschläfer-Regel gilt, muss jedoch noch etwas länger mit Trockenheit gerechnet werden. „Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag“ – so lautet die alte Bauernregel. Am 27. Juni war’s schön, die Tage „drumherum“ spielen bekanntlich auch eine Rolle – auch sie waren gut. Es sei schon etwas dran, an dieser alten Weisheit, meint auch Karl-Wilhelm Biewald. Allerdings habe er gehört, dass sie in diesem Jahr nicht so ganz zutreffen solle. Dennoch sei zumindest für die nächsten Tage weiterhin Sommerwetter angesagt.