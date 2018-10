Politik-Profi Dudas als Praktikant bei Groll

+ © Jürgen Beil Sarah und Thorsten Kriegeskotte schauen ihrem Praktikanten Gordan Dudas über die Schulter. © Jürgen Beil

Meinerzhagen - Gordan Dudas ist Landtagsabgeordneter. Der SPD-Politiker war am Freitag im Rahmen seiner Aktion „Freitag ist DienstTag“ zu Besuch in der Druckerei Groll am Darmcher Grund 14.