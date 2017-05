Stelldichein der Waldjugend

Meinerzhagen - Die Fichte ist der Baum des Jahres 2017. Die Fichte ist der Baum des Sauerlandes – und die Fichte ist auch für das Landeslager der Waldjugend der wichtigste Baum. Das Landeslager findet diesmal in Meinerzhagen statt, und zwar am Pfingstwochenende.

„Unsere Kohten- und Jurtenstangen sind Fichtenstangen, die von der Waldjugend in Windeck geschlagen wurden“ erklärt Lagerleiter Dirk „Pünktchen“ Gerlach, „auch der Thron und die Palisaden sind aus diesem Holz!“ In den kommenden Tagen laufe die Logistik des Lagers an. Dirk Gerlach: „Mit Unterstützung des Unternehmens LTA aus Wiehl werden die Stangen herantransportiert, die Waldläufer aus Windfus helfen beim Brennholztransport, welches von der Evangelischen Kirchengemeinde gestiftet wurde. Die Feuerwehr stellt den Toilettenwagen auf und die Lagermannschaft zieht ein Zelt nach dem anderen hoch.“ Waldläufer aus Steinheim bringen die Waschkaue in Stellung und aus Würselen kommt schon am Sonntag tatkräftige Unterstützung.

So ist am Sonntag um 11 Uhr als „Grundsteinlegung“ der Aufbau der Vogtei-Jurte mit einem kleinen Festakt auf dem Lagerplatz oberhalb der Fischbauchbrücke vorgesehen. „Wer gerne mal bei so einem Aufbau mithelfen möchte, ist gerne eingeladen!“, sagt „Lager-Sheriff“ Gerlach – und meint das durchaus ernst.

Für den Tag des offenen Zeltlagers am Pfingstsonntag ist eine Handwerker-Jurte geplant, bei dem die Kinder sich in alten Handwerkskünsten ausprobieren können. Wer noch alte Handwerkskünste (zum Beispiel Weidenflöten, Korbflechten, Drechseln, Sägen schärfen, Weben, Stoffdruck, Holzschuhmacher, Putzmacher, Schmied, Buchbinder, Linolschneiden) beherrscht und diese den Kindern zeigen möchte, wird gebeten, sich an der Vogtei in der Pfingstwoche zu melden.

Viele weitere Infos finden sich jetzt schon zum Landeslager auf der Internetseite www.waldjugend-meinerzhagen.de.

Für Rückfragen steht Dirk Gerlach unter Tel. 01 77/5 59 85 82 Rede und Antwort. Via Mail geht eine Nachricht an die Adresse vogtei@waldjugend-meinerzhagen.de.