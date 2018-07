Landesbetrieb saniert Rundweg um den Rothensteiner Kopf

Meinerzhagen - Pfützen, Mulden und Schlamm raus, Schotter rein. Spaziergänger dürfen sich auf dem etwa 4,5 Kilometer langen beliebten Rundweg um den Rothensteiner Kopf künftig über eine deutlich verbesserte Infrastruktur freuen.

Noch laufen die Arbeiten an der Sanierung des Untergrundes, mit denen am 10. Juni begonnen wurde. „In dieser Woche werden wir damit noch fertig“, kündigte Revierförster Matthias Borgmann an.

Tiefe Furchen, Wasser, das sich in der Mitte des Pfades sammelte, – all das wird bald der Vergangenheit angehören. Denn eines war Matthias Borgmann und Werner Tillmann, dem Hauptgeschäftsführer der gleichnamigen Mescheder Firma für forstlichen Wegebau, wichtig: Es sollten Profile geschaffen werden, die das Wasser zur jeweils gewünschten Seite abfließen lassen. Dass das gelungen ist, zeigt ein Blick auf den Weg. Der neigt sich stellenweise nach links, anderswo nach rechts und manchmal ist er in der Mitte erhöht, sodass das Wasser zu beiden Seiten abfließen kann.

Die Strecke umfasst knapp fünf Kilometer

Bedeckt ist die knapp fünf Kilometer lange Strecke durchgehend mit Schotter, der aus dem Steinbruch Schulte im Listertal stammt. „Insgesamt haben wir davon auf der Rundstrecke, also im Bereich Neuer Weg/Leyenweg, 600 Tonnen aufgebracht. In die gesamte Maßnahme wird vom Landesbetrieb ein fünfstelliger Betrag investiert“, erläutert Borgmann.

Zusätzlich wurden stellenweise Gräben am Wegesrand angelegt. Die werden das Niederschlagswasser gezielt in Bereiche ableiten, in denen es dann versickern kann. Das ist beispielsweise oberhalb des Moores „Grundlose“ so. „Auf dem Weg können wir Wasser nicht gebrauchen, im Moor schon“, weiß Matthias Borgmann.

Im Zuge der Arbeiten wurde gleich ein kleiner Bereich renaturiert. An der „schönen Aussicht“, oberhalb des Espaier Bruches, wo der Blick bis ins Hochsauerland schweift, ließ der Landesbetrieb einen etwa 600 Meter langen ehemaligen Hohlweg „zurückbauen“. Der ist so steil, dass er sich nicht für Holzrück-Arbeiten eignet.

„Diese Fläche wollen wir künftig die Natur überlassen. Das machen wir im Zuge des Landesprogramms zur Steigerung der Biodiversität“, erläutert Matthias Borgmann. Und noch einen Vorteil hat diese zusätzliche Maßnahme. Der Revierförster erklärt, welchen: „Der Hohlweg bot ausreichend Platz für die überschüssige Erde, die bei der Sanierung des Rundweges anfiel.“