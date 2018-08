Brutzeit beendet: Nachbesserungen auf Landstraße 709 beginnen

Der Mitfahrerparkplatz an der A 45-Auffahrt Richtung Dortmund kommt. 46 weitere Parkplätze entstehen dort.

Meinerzhagen - „Seit einigen Tagen ist die Brutzeit der Wasseramsel beendet. Die Nachbesserungsarbeiten an der Landstraße 709 zwischen Oesterfeld und Krummenerl können daher beginnen“, so Andreas Berg, Medienbeauftragter bei Straßen.NRW auf Anfrage der MZ.

Rückblick: Im April letzten Jahres starteten die Sanierungsarbeiten und sie sollten nach gut vier Monaten beendet sein. Dem war aber nicht so. Der Grund hierfür war vielschichtig. Mehrere technische Probleme bei der Ausführung, aber auch eine nicht optimale Planung führten zu Verzögerungen. Eine lang anhaltende Winterperiode trug ebenso dazu bei. Und ganz zum Schluss (Anfang April dieses Jahres) stoppte die Brutzeit der Wasseramsel die noch ausstehenden Restarbeiten.

Die sollen nun nach der Ferienzeit vorgenommen werden. Rund vier Wochen stehen dafür an. Danach wird die L 709 die noch fehlende Fahrbahnmarkierung erhalten und die Ampeln auf der Strecke werden abgebaut.

„Unsere ursprüngliche Vorstellung über den Start im zweiten Bauabschnitt haben wir aktuell geändert.“ Mit diesem Satz weist Andreas Berg darauf hin, dass zwischen Krummenerl und Hunswinkel in diesem Jahr an der L 709 baulich nichts mehr passiert. Vielmehr wurde zwischenzeitlich die Ausschreibung für den zweiten Abschnitt überarbeitet und in Kürze wird sie veröffentlicht. Klare Zielsetzung: Start nach der Winterperiode 2018/19. Dadurch soll die kontinuierliche Abwicklung der Maßnahme weitestgehend gesichert werden.

Ausgeschrieben wird in diesem Jahr noch der Bau des Mitfahrerparkplatz Willertshagen. Hier soll zusätzlich zu der neben dem Gerätehaus vorhandene Anlage eine weitere Fläche für insgesamt 46 Fahrzeuge entstehen, davon zwei für Schwerbehinderte. Wegen der „örtlichen Nähe und dem daraus resultierenden Kontakt zu den von der Maßnahme betroffenen Anliegern“ hieß es, hatte die Stadt die Federführung bei den Verhandlungen übernommen.

Nach mehreren Gesprächen, in denen neben den planerischen Aspekten auch die Fragen des Grunderwerbs angesprochen wurden, gab es zwischenzeitlich eine Einigung auf die jetzt vorgesehene Variante. „Wir sind in der Lage, die Ausschreibung hierfür herauszugeben, der Platz kann gebaut werden“, erklärt Andreas Berg. Kommt es so, würde der Landesbetrieb geschätzt etwa 100 000 Euro für den Neubau des Mitfahrerparkplatzes ausgeben.