255.384 Euro für den "Ganztag" an Grundschulen

Meinerzhagen - Es gibt Geld. Die drei Offenen Ganztagsschulen (OGS) in Meinerzhagen, alle in Trägerschaft der Awo, bekommen insgesamt 255.384 Euro. Diese Summe kann zur Finanzierung der umfangreichen außerschulischen Angebote eingesetzt werden.

Das Land Nordrhein-Westfalen investiert weiter in die Betreuung von Grundschülern. Mit der jüngsten Finanzspritze soll diese auch außerhalb der eigentlichen Unterrichtszeiten sichergestellt werden. In den Genuss des Geldes aus Düsseldorf kommen in der Volmestadt die drei Einrichtungen Ebbeschule Valbert, Kohlbergschule im Schulzentrum Rothenstein und Grundschule Auf der Wahr. Die Statistik des Landes weist an allen drei Standorten gemeinsam insgesamt 171 OGS-Plätze aus.

Zum Vergleich: Die beiden OGS-Einrichtungen in Kierspe werden mit insgesamt 188 610 Euro bezuschusst. Hier dürfen sich die Offenen Ganztagsschulen der Pestalozzi- beziehungsweise Bismarckschule freuen. An beiden Einrichtungen gibt es laut Land NRW zusammen 120 Plätze. Die Förderbescheide der Bezirksregierung sollen laut Pressemitteilung „in diesen Tagen“ bei den Städten eingehen.

Zusätzlich gibt es das Landes-Förderprogramm „Geld oder Stelle" für Schulen der Sekundarstufe. Hier gehen sowohl Meinerzhagen als auch Kierspe in diesem Jahr allerdings leer aus. Das gilt auch für die „Förderung der Betreuung vor und nach dem Unterricht sowie die Förderung von Silentien im Schuljahr 2019/20“. Als Silentien werden im OGS-Bereich die Zeiten der Hausaufgabenbetreuung bezeichnet.

Infos zu den drei offenen Ganztagsschulen

OGS Auf der Wahr: Königsberger Straße 12, Tel. 0 23 54/7 01 69 29, Ansprechpartner: Jan Rohr. Öffnungszeiten: Während der Schulzeit montags bis freitags von 11.25 bis 16 Uhr. An schulfreien Tagen und in den Ferien bei Bedarf von 7.30 bis 16 Uhr. Die Einrichtung schließt in den ersten drei Wochen der Sommerferien und an fünf Werktagen in den Weihnachtsferien.

OGS Kohlbergschule: Schulzentrum Rothenstein, Tel. 0 23 54/7 01 68 94. Ansprechpartnerin: Nadine Ley. Öffnungszeiten: siehe OGS Auf der Wahr.

OGS Ebbeschule: Schulstraße 8, Meinerzhagen-Valbert, Tel. 0 23 58/25 75 48. Ansprechpartnerin: Jana Bischkopf. Öffnungszeiten: Während der Schulzeit montags bis donnerstags von 11.40 bis 16 Uhr, freitags bis 15 Uhr. An schulfreien Tagen und in den Ferien bei Bedarf von 8 bis 16 Uhr. Die Einrichtung schließt in den ersten drei Wochen der Sommerferien und an fünf Werktagen in den Weihnachtsferien. „Während der übrigen Ferienzeiten bietet unser Team ein buntes Programm und Ausflüge“, heißt es vonseiten der Awo.