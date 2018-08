Awo-Zeltlager erstmals mit Ehemaligen-Treffen

Meinerzhagen - Es war im Jahr 1978: Erstmals wurden in Meinerzhagen während der Sommerferien die Ferienspiele angeboten. Mit dabei: die Arbeiterwohlfahrt.

Das ist 40 Jahre her – und Hunderte von Meinerzhagenern haben seitdem an den großen Zeltlagern teilgenommen, die zunächst an der Schule in Pütthof stattfanden und dann jahrzehntelang auf dem Gelände des Kindergartens Schürfelde. Dort geht es auch am kommenden Wochenende wieder rund: Vom 24. bis 26. August stehen die Helfer der Awo bereit, um 40 Kindern unterhaltsame und spannende Tage zu bereiten, die mit verschiedenen Angeboten für die Kids gespickt sind.

Awo-Vorsitzender Rolf Puschkarsky hat sich in diesem Jahr aber auch eine ganz besondere Aktion einfallen lassen, die Erwachsene anspricht: „Wir veranstalten erstmals ein Treffen ehemaliger Teilnehmer.“ Stattfinden soll der erstmals veranstaltete Begegnungsabend am 24. August ab 19 Uhr. Nun sucht die Awo interessierte Bürger, die, egal vor wie vielen Jahren, als Kinder selbst einmal am Zeltlager teilgenommen haben. Wer am Freitag dieser Woche mitmachen möchte, sollte sich jetzt bei Rolf Puschkarsky unter der Rufnummer 01 51/16 83 81 85 oder per E-Mail an rolfpuschkarsky@t-online.de melden.

Auf die Idee kamen die Awo-Mitarbeiter bei Treffen mit Eltern, die ihre Kinder in den vergangenen Jahren zu den Awo-Ferienspielen brachten. Rolf Puschkarsky: „Wir haben dabei oft erlebt, dass Väter oder Mütter uns dann erzählten, dass sie selbst schon als Kinder das Zeltlager miterlebt haben. Da kam uns der Gedanke, mit Ehemaligen einmal ein Treffen zu organisieren und bei Getränken und Grillspezialitäten einige gemütliche Stunden zusammen zu verbringen.“

Ob das klappt, hängt nun natürlich von der Resonanz ab. Wenn sich einige Teilnehmer finden und anmelden, sollte der kleinen Party am Rande der Awo-Ferienspiele eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Vorgesorgt ist jedenfalls: Die Awo hat in diesem Jahr ein größeres Zelt als sonst geordert, damit die Teilnehmer am 24. August bei schlechtem Wetter notfalls auch ein schützendes Dach über dem Kopf haben.

Sonnenschein wäre allerdings auch den 40 Kindern zu wünschen, die in diesem Jahr am großen Awo-Zeltlager teilnehmen. Für sie ist nämlich eine ganze Menge an Aktionen geplant, die bei schönem Wetter einfach mehr Spaß bereiten. So kommt am Samstag, 25. August, um 14 Uhr der Eiswagen nach Schürfelde und ab 15 Uhr erwarten die Veranstalter die Feuerwehr Lengelscheid. Daneben haben die Organisatoren lustige Spiele vorbereitet und „kindgerechte“ Speisen und Getränke gibt es natürlich ebenfalls.