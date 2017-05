Meinerzhagener in Untersuchungshaft

Gummersbach/Meinerzhagen - Ein 29-jähriger Meinerzhagener ging am Dienstag einem Ladendetekiv in Gummersbach „ins Netz“.

Wie die Gummersbacher Polizei mitteilte, hatte der Mann offenbar mithilfe eines Komplizen versucht, mit mehreren Kosmetikartikeln einen Drogeriemarkt an der Hindenburgstraße in Gummersbach zu verlassen. Das Problem: Er hatte die Ware nicht bezahlt. Nachdem der Ladendetektiv die beiden ertappt hatte, versuchten sie zu flüchten und schubsten den Detektiv zur Seite. Mithilfe eines Kunden konnte der Detektiv zumindest einen der Männer festhalten und der Polizei übergeben. In der mitgeführten Tasche fanden die Beamten Waren im Wert von etwa 300 Euro.

Der Meinerzhagener war in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Er wurde festgenommen und dem Haftrichter in Gummersbach vorgeführt, der den 29-Jährigen umgehend in Untersuchungshaft schickte.

Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatverdächtigen dauern an, wie die Polizei mitteilte.