37-Jähriger angefahren? Männer streiten sich auf Parkplatz

Meinerzhagen - Kurz vor dem Weihnachtsfest kam es bereits am Samstag auf dem Parkplatz am Lidl zu einem handfesten Streit zweier Männer.

Wie die Kreispolizeibehörde am Donnerstag berichtete, gerieten „Am Bücking“ zwei Autofahrer aneinander. Aus dem Polizeiprotokoll geht hervor, dass ein 37-jähriger Mann gegen 14.30 Uhr aus einer Parklücke herausfahren und ein 70-jähriger Fahrer seinen Pkw in die Parklücke rangieren wollte. So weit, so gut, oder auch schlecht, denn über den weiteren Verlauf gibt es unterschiedliche Aussagen.

Der 37-Jährige erstattete Anzeige, weil ihn der Senior angefahren habe, heißt es weiter im Bericht. Der 70-Jährige bestreitet das und gab stattdessen an, der andere habe ihn durch das geschlossene Fenster beleidigt und dann gegen die Tür getreten, sodass sein ganzer Wagen gewackelt habe.

„Objektiv feststellen konnte die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort eine Delle in der Fahrertür des einen Fahrers und eine im Kniebereich leicht verschmutzte Jeanshose des anderen Fahrers." Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung und einer Sachbeschädigung. Mögliche Zeugen des Vorfalls sollten sich am besten mit der Polizeiwache in Meinerzhagen in Verbindung setzen, Tel. 0 23 54/9 19 90.