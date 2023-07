Kunst-Waggon hebt nach 30 Jahren ein letztes Mal ab

Von: Sarah Lorencic

Hoch hinaus: Der Photo-Waggon wurde neben dem alten Valbert Bahnhof, der Art Station, von Peter und Karen Sevriens, auf von der Deutschen Bahn neu verlegten Schienen gesetzt. © Lorencic, Sarah

Der Photo-Waggon von Peter Sevriens steht jetzt auf neuen Schienen, aber vor allem vor einem neuem Leben.

Valbert – Es ist das Ende einer Geschichte und der Anfang einer neuen. Der Photo-Waggon des niederländischen Künstlers Peter Sevriens steht seit Montagmorgen an seinem neuen Standort und behindert nun nicht mehr die Sicht am Rande der Bahnschienen hinterm alten Valbert Bahnhof, dem Wohnhaus von Peter und Ehefrau Karin Sevriens.

Das kleine Museum ist das große Projekt des 80-Jährigen. Rund 35 Jahre stand es hinterm Garten des Paars, Anfang des Jahres wurde er zum Problem, das auf Aufforderung der Deutschen Bahn Netz AG beseitigt werden musste. Kunst hin oder her, hier bestand eine Sichtbehinderung an Schienen, die kaum genutzt werden.

Neben dem Valbert Bahnhof steht nun der Photo-Waggon von Peter Sevriens. © Lorencic, Sarah

Der 15. Februar war die Frist, die man dem Ehepaar setzte; die Endstation. Doch die Frist ließ das Paar vergehen und hoffte auf ein gutes Ende. Nach Gesprächen wurde eine Einigung erzielt und die nächste Station für den Waggon gefunden. Mit Unterstützung der Stadt wurde der Photo-Waggon jetzt neben das Wohnhaus, der Art Station, auf neue Schienen gesetzt, die die Bahn zuvor verlegt hatte.

Der Kran der Lüdenscheider Firma Kempmann rückte dafür am Montag um 7.30 Uhr an. Den Großteil hat die Stadt gezahlt, einen Teil aber steuerte das Ehepaar auch dazu bei – es hatte in der Villa im Park Kunstwerke verkauft und den Erlös für die Umsetzung des Projekts genutzt.

Sanfte Landung: Künstler und © graf Peter Sevriens packt mit an und ist erleichtert als sein größtes Kunstprojekt, der Photo-Waggon, auf den neuen Schienen neben seinem Haus, dem alten Valbert Bahnhof, steht. Jetzt soll er restauriert und zugänglich gemacht werden. Fotos: Lorencic

Leicht nervös zeigte sich der Künstler und Fotograf am Morgen bei den Arbeiten. Zwei Stahlpfosten wurden unter den Waggon gelegt und an ihnen die Gurte des Krans befestigt. Peter Sevriens sorgte sich, ob der Waggon in einem Stück umgesetzt werden kann. Doch es ging alles gut. Der eigentliche Flug des zehn Tonnen schweren Kunstkoloss dauerte nur wenige Minuten, zwei Stunden hingegen der gesamte Einsatz. Peter Sevriens' bester Freund reiste dafür extra aus Freiburg an und fieberte mit.

Ebenso staunten weitere Bekannte und Anwohner nicht schlecht, als der Waggon meterhoch über Bäume hinweg schwebte. Bei der Landung auf den neuen Schienen packte Peter Sevriens selbst mit an. Am Ende war der Künstler dann „einfach happy“ und erleichtert, dass diese wohl letzte Fahrt des Waggons ein Ende hat. Auch aus Sicht des Kempmann-Teams hat alles gut geklappt, es gab nur ein einziges Hindernis: ein Wespennest im Waggon, das ein Mitarbeiter schmerzlich zu spüren bekam.

Alte Agfa-Platten lagen unter dem Waggon. © Lorencic, Sarah

Bald sollen wieder Besucher in den Photo-Waggon Zutritt haben. Dafür restauriert nun der 80-Jährige sein größtes Projekt, das zahllose Kunstwerke beherbergt, aber selbst auch eines ist. Beklebt ist der Waggon mit Platten von Agfa, einem über Jahrzehnte größten Hersteller fotografischer Filme. Einst war der Waggon dadurch rot, mittlerweile sind die Platten verrostet. Wie sie einst aussahen, zeigte sich zwischen den alten Schienen, wo noch unbenutzte Platten lagen. So kommen alte Dinge wieder ans Licht. Allen voran der Waggon selbst, der durch die Beanstandung vielleicht endlich da steht, wo er hingehört.

Unter dem Waggon kam lang Verborgenes zum Vorschein. © Lorencic, Sarah